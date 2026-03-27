Bemanningskoordinator till internationell organisation i centrala Malmö
Wise Group AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wise Group AB i Malmö
, Eslöv
, Kristianstad
, Borås
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur, analys och samarbete - och samtidigt ha en tydlig påverkan på både människor och affär? Vi på Wise Admin söker nu, för kunds räkning, en Bemanningskoordinator till en internationell verksamhet med kontor i centrala Malmö.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget löper under 1,5 år med möjlighet till förlängning eller övertag.
OM ROLLEN // MAKE IMPACT WHERE IT MATTERS
I den här rollen blir du en nyckelspelare i att få vardagen att fungera smidigt. Du arbetar nära både chefer och kollegor och ansvarar för att rätt kompetens finns på rätt plats, vid rätt tid. Det handlar om att se helheten, ligga steget före och samtidigt kunna justera när förutsättningarna förändras.
Du kommer att ha en central funktion i planering och uppföljning av bemanning, där du både analyserar nuläget och bidrar till att skapa hållbara och effektiva team. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs i en dynamisk miljö där tempot är högt men samarbetet nära.
I rollen kommer du bland annat att:
Säkerställa att bemanningsplaneringen är uppdaterad och relevant
Följa upp arbetsbelastning och göra justeringar för att skapa balans
Ha en god överblick över framtida behov och tillgängliga resurser
Arbeta nära chefer och bidra med analyser och beslutsunderlag
Vara delaktig i långsiktig planering och utveckling av arbetssätt
DIN PROFIL // YOU BRING THE EDGE
Vi tror att du har erfarenhet från en liknande koordinerande eller administrativ roll där du arbetat med planering, uppföljning eller resursfördelning. Du är trygg i att fatta egna beslut, har ett analytiskt tänk och trivs i en roll där du får ta ansvar. Din kommunikativa förmåga är viktig, då du samarbetar med många olika delar av organisationen.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, och som person är du strukturerad, lösningsorienterad och flexibel när prioriteringar snabbt behöver ändras.
OM ORGANISATIONEN // CULTURE WITH REAL CHARACTER
Här erbjuds du en utvecklande roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av ett team med stark sammanhållning.
OM WISE ADMIN
Wise Admin är specialister på rekrytering, konsultlösningar och rådgivning inom administration. Vi lyfter de som ofta tas för givet, för vi vet hur avgörande rätt administrativ kompetens är för att verksamheten ska fungera och växa. Vi matchar människor som skapar struktur, ordning och arbetsglädje, och ser till att de hamnar där de gör som mest nytta. På riktigt.
NÄR DU BLIR EN AV OSS
Som konsult hos Wise blir du en del av ett sammanhang där vi värdesätter både din trygghet och din utveckling. Vi erbjuder marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och kollektivavtal - för oss är inget viktigare än att du känner dig trygg i din anställning.
Från dag ett på ditt konsultuppdrag får du möjlighet att utvecklas, utmanas och påverka framtidens arbetsplatser - tillsammans med engagerade kollegor, och med oss som ständigt bollplank. Oavsett var du befinner dig i karriären ska rollen som konsult ge dig erfarenheter, kunskaper och inspiration inför nästa steg.
Välkommen till Wise - en värld full av möjligheter!
DIN ANSÖKAN // TALENT SPEAKS LOUDER
För att söka rollen klicka på "Ansök nu", samt bifoga CV. Notera att vi ej kan ta emot ansökningar via mail. I konsultvärden går det ofta snabbt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med din ansökan.
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emilie Runnegård, Emilie.Runnegard@wise.se
eller Talent Acquisition Specialist Emma Rehn, emma.rehn@wise.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7472575-1918638". Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Wise Jobbnummer
9825248