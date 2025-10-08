Bemanningskoordinator till Bemanningsenheten i Kävlinge
2025-10-08
Om jobbet
Är du den som ofta tänker nytt, kommer med kreativa idéer samt brinner för rekrytering och bemanning? Då ska du läsa vidare och söka den här tjänsten!
Hos oss väntar en aktiv vardag där du får både arbeta självständigt och tillsammans med kollegorna - den bästa mixen! Vi inleder året med vår största rekryteringsrush: sommarvikarier, övrig rekrytering och sommarpraktikanter som ska samordnas.
Då behöver vi alla kavla upp ärmarna och hjälpas åt, teamwork när det är som viktigast!
På agendan framåt? Vi ska tillsammans knäcka framtidens kompetensutmaningar och det är här du kommer in och får chansen att påverka och tänka nytt!
Vad får du göra hos oss?
- Vara den första kontakten och en viktig ambassadör för vår enhet, som på ett varmt och professionellt sätt välkomnar och hjälper både kandidater och kollegor.
- Du kommer vara delaktig i rekryteringsprocessen och även hjälpa till att intervjua sommarvikarier.
- Som en del av dina arbetsuppgifter ingår också rekryteringsadministration, vilket innebär att du följer kandidaterna genom hela processen - från första ansökan till att de börjar arbeta som vikarier hos oss.
Är du vår nya superkraft?
Du vet att service, kommunikation och laganda är nycklar till framgång. Vi vill att du gillar att ta ansvar, är strukturerad och älskar problemlösning. Med din positiva attityd bidrar du till en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Om du har ett sinne för organisation, är en administrativ talang och en förmåga att kommunicera klart och tydligt - då kommer du att glänsa i den här rollen!
Det här behöver du ha:
- Avslutad gymnasieutbildning och utbildning inom HR eller liknande administrativt område.
- Erfarenhet av service och ett stort intresse för rekrytering och bemanning (det är viktigt!)
- Vi arbetar mycket digitalt och vill att det är en självklar del av arbetslivet även för dig.
Så ser anställningen ut:
- Heltid måndag till fredag, till sista augusti 2026 - med start så snart som möjligt! Det kan finnas möjlighet till förlängning.
- Flexibilitet: jobba främst på plats i vårt fina nya kommunhus där vi arbetar aktivitetsbaserat, men även på distans och med flextid.
- Vi har löpande urval och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan - skicka in den redan idag!
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
