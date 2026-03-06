Bemanningskoordinator sökes till vår nationella jour!
Vill du bli en viktig pusselbit i ett av Nordens största bemannings- och rekryteringsbolag? Vi söker nu en engagerad bemanningskoordinator som vill arbeta eftermiddag/kväll/natt/helg på StudentConsultings nationella jour med placering i Jönköping!
I rollen som bemanningskoordinator ansvarar du för att hantera beställningar och sjukanmälningar utanför kontorstid från våra kunder/konsulter samt att snabbt boka ut rätt person till kunden.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Ta emot sjukfrånvaro från konsulter
• Ta emot samtal från kunder gällande bokning av konsulter
• Administration kring konsulter/kunder
• Schemaläggning
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 17:00-08:00, lördag kl. 09:30-09:30 samt söndag kl. 09:30-22:00, 22:00-08:00. Du ska ha möjlighet att jobba minst ett pass i veckan. Under denna tid kommer du ha "vaken jour" från ditt hem och då finnas tillgänglig när våra kunder eller konsulter behöver din hjälp. Introduktion kommer att äga rum på vårt kontor i Jönköping.
Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande och snabbt föränderlig arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat samt att bygga långsiktiga kundrelationer. StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering med kontor över hela Norden.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten ska du studera på högskola eller universitet eller ha en annan huvudsaklig syssla på minst 50%. Vidare skall du ha möjlighet att arbeta ca 16 h i veckan. Vi har ett långsiktigt behov av tjänsten och ser gärna att du har möjlighet att arbeta extra i minst 1 år och även kan tänka dig en framtid inom bemanningsbranschen.
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill ha ett roligt, utmanande och utvecklande extrajobb. Om du har viss erfarenhet av liknande arbete sedan tidigare ses det som meriterande, dock inget krav.
Vi ser också gärna att du är självständig, noggrann och utåtriktad. Vi tror att du har ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang kommer vara en god representant för StudentConsulting. Du brinner för att ge service till kunder och vill alltid lämna ett bra arbete efter dig. Att vi har roligt tillsammans och kan peppa varandra inom teamet är väldigt viktigt. Det vill vi att du också tycker är viktigt när du väljer oss.
Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar rätt person för rollen.
