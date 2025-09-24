Bemanningskoordinator på distans, kvällar och helger
2025-09-24
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut - på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först.
Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större - vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Bemanningskoordinator, extrajobb på distans, kvällar och helger
Om jobbet
Pluggar du till personalvetare eller annan liknande utbildning? Då har vi ett perfekt extrajobb för dig! Nu har vi en ledig tjänst som bemanningskoordinator i beredskap på främst kvällar och helger.
Du kommer att hjälpa till med företagets bemanning. Om en anställd är sjuk tar du emot sjukskrivningen och hittar ersättare bland våra anställda. Jobbet är fritt, du kan jobba där du befinner dig för tillfället så länge du har med dig telefonen. Du kan alltså hitta på andra saker så länge du kan ställa om då telefonen ringer och din insats behövs.
För att kunna utföra jobbet kommer du få telefon, läsplatta och utbildning. Utbildningen sker på plats i Stockholm på Plusfamiljens kontor under en arbetsdag. Sedan sker uppföljning och fortsatt introduktion digitalt och över telefon.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du är i början av din utbildning och kan tänka dig att jobba en längre tid på Plusfamiljen. Har du tidigare erfarenhet av bemanning är det såklart ett plus, annars lär vi upp dig så du känner dig trygg i rollen!
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Deltidstjänst, rullande schema varannan vecka, året runt, även över storhelger.
• Vardagar kl 06.00-08.00 och kl 17.00-21.00.
• Grundlön 80 kr per timme oavsett om det är aktiv arbetstid eller inte.
• Helg 20 kr extra per timme, storhelg 50 kr extra per timme.
• Semesterlön, avtalspension samt försäkringar tillkommer.
• Din lön kommer ligga på ca 9-10 000 kr per månad.
Vilka är vi?
Plusfamiljen är ett familjeföretag som startade 2006 då grundaren David Söderlunds son behövde assistans. Den hjälp som erbjöds var inte i närheten av familjen behövde. Så föddes Plusfamiljen. Vårt arbete bedrivs utifrån en stark värdegrund. Det märks genom att vi finns för våra kunder hela vägen med stöd i alla delar av assistansen. Allt från ansökan om ersättning och juridiskt stöd till att noga matcha kunder och assistenter. Vi vill att alla ska trivas och stanna hos oss länge. Vi värderar våra anställda högt, för utan er finns inget vi!
För frågor om tjänsten kontakta Verksamhetschef Jessica Boman på mejl: jessica.boman@plusfamiljen.se
Tjänsten kan komma tillsättas innan annonsen löp ut.
Vi avsäger oss rekryteringshjälp eller andra tjänster för denna tjänst.
Enligt överenskommelse
