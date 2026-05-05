Bemanningskoordinator | Extrajobb | Solna
2026-05-05
Är du student och söker ett meriterande extrajobb inom bemanning, koordinering och administration? Vill du arbeta i en central roll där du är första kontakten för både kunder och konsulter? Då har vi extrajobbet för dig! Vi söker nu en bemanningskoordinator till vårt interna team i Solna. Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt vid sidan av studierna och samtidigt bygga värdefull erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Ort: Solna
Start: Omgående
Uppdragslängd: Tillsvidare
Omfattning: Extrajobb 1-3 dagar/vecka under kontorstid, måndag-fredag (kl. 07.00-17.00). Heltid under vecka 29.
Om jobbet som bemanningskoordinator
Som bemanningskoordinator hos Manpower har du en viktig och central roll i vår dagliga leverans. Du är den första kontakten på morgonen för både kunder och konsulter och ansvarar för att säkerställa att korttidsbemanningen fungerar smidigt och effektivt. Rollen innebär många kontaktytor och ett högt tempo, där service och struktur är avgörande.
Du arbetar nära våra konsultchefer i Stockholm och bidrar till att rätt person är på rätt plats i rätt tid. Utöver bemanningen stöttar du även i delar av rekryteringsprocessen samt administrativa uppgifter kopplat till konsultuthyrning. Rollen är flexibel, med möjlighet att arbeta på distans och passar utmärkt för dig som vill kombinera studier med arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera, boka och koordinera kunders korttidsbehov inom reception och kontorsservice
Ta emot inkommande samtal och mejl samt ha löpande kontakt med kunder och konsulter
Hantera bemanningsförfrågningar som uppstår under dagen
Stötta vid intake och intervjuer
Utföra administrativa uppgifter i interna system
Den vi söker
Vi söker dig som studerar och vill arbeta extra vid sidan av studierna i en långsiktig och utvecklande roll. Du trivs i en serviceinriktad miljö, är kommunikativ och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya situationer. Du gillar att lösa problem, arbeta strukturerat och har en positiv inställning även när tempot är högt.
Vi ser att du:
Studerar och har minst två år kvar av dina studier
Har erfarenhet av service, administration eller liknande arbetsuppgifter
Kan arbeta 1-3 dagar per vecka, måndag-fredag mellan kl. 07.00-17.00
Har möjlighet att arbeta mer under sommaren, inklusive heltid vecka 29
Är strukturerad, kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor
Är serviceinriktad och gillar att lösa problem snabbt
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom bemanning
Rekryteringsprocessen
I den här rekryteringsprocessen är ett obligatoriskt steg en digital chattintervju. Direkt efter du fullföljt din ansökan så kommer du få ett mail och sms med länk till Hubert där du kommer utföra chattintervjun.
Vad erbjuder Manpower?
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
169 79 SOLNA
Manpower Kontakt
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer 9891138
9891138