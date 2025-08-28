Bemanningskonsulter sökes till Logent!
Logent AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Halmstad
2025-08-28
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logent AB i Halmstad
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom bemanningsbranschen som konsult. Som bemanningskonsult på Logent kan en arbetsvecka se annorlunda ut från vecka till vecka. Antingen är du bokad hos en kund mer löpande och under en längre period, eller så är du hos olika kunder från vecka till vecka. Uppdragen finns i Halmstad med omnejd.
Uppdrag som det kan att handla om är antingen maskinoperatör inom livsmedel, lagermedarbetare med plock och pack eller containerlossning. Även uppdrag där truckkörning är i fokus kan förekomma. Arbetet inom livsmedelsbranschen innebär arbete med livsmedel såsom kött.
Arbetstider kan vara förlagda både dag- och kvällstid, måndag - fredag. Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta både dag- och kvällstid.
Oavsett vilket uppdrag som du blir bokad på kan viss fysisk belastning förekomma, därför är det fördelaktigt om du har någorlunda god fysik. I övrigt ser vi gärna att du är en social och framåt person som tycker om att testa på nya arbetsuppgifter och få nya erfarenheter.
Vi söker dig som kan arbeta i ett högt tempo, vara noggrann och tar egna initiativ. För att lyckas i rollen ska du vara flexibel, ansvarstagande och ha ett öga för detaljer. Vidare ser vi även att du har en känsla för kvalitet och har en god arbetsmoral. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är prestigelös och inte är rädd för att ta i. Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Krav: - B-körkort och tillgång till bil. - Behärskar svenska i tal och skrift.
Meriterande: - Truckkort A1-B4. Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
