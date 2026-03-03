Bemanningsföretag söker hantverkare/handy man
HelpingHandSverige söker Hantverkare/Handy man
Plats: Stockholm
Anställningsform: Behovs anställning/Timanställning
Start: Enligt överenskommelse
HelpingHandSverige växer och söker nu pålitliga och självgående hantverkare/snickare som vill bli en del av vårt team.
Vi är ett bemanningsföretag som erbjuder hemnära tjänster till privatpersoner. Nu söker vi dig som kan hjälpa våra kunder med mindre hantverks- och fixar uppdrag.
Arbetsuppgifter
• Montering av möbler
• Upphängning av tavlor, gardiner och hyllor
• Mindre snickeri- och reparationsarbeten
• Byte av lampor och enklare installationer
• Trädgårdsskötsel
Vi söker dig som:
• Är händig och lösningsorienterad
• Har erfarenhet av hantverk eller liknande arbete
• Är noggrann och serviceinriktad
• Talar svenska eller engelska
• Kan arbeta flexibla tider
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider, du väljer när du vill jobba
• Möjlighet att växa med företaget
Hos HelpingHandSverige är trygghet, kvalitet och professionalism i fokus. Vi söker dig som vill representera vårt varumärke med stolthet. Hör av dig om du vill ge praktisk hjälp i hemmet till våra kunder.
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till:helpinghandsverige@gmail.com
Märk ansökan: Hantverkare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
