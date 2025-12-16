Bemanningsenheten Funktionsstöd söker timvikarier
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Vårdarjobb / Öckerö Visa alla vårdarjobb i Öckerö
2025-12-16
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun, Socialförvaltningen i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Är du redo för ett extrajobb som gör skillnad - på riktigt?
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör skillnad varje dag? Är du 18år eller äldre och intresserad av att arbeta med människor med olika funktionsvariationer? Då är det dig vi söker!
Vad innebär jobbet?
Att arbeta inom Funktionsstöd är både varierande, roligt och utmanande. Du ger stöd och motivation i vardagen - alltid med respekt, engagemang och ett gott bemötande.
Arbetsuppgifterna kan inkludera: Personlig omvårdnad, Stöd vid hushållssysslor, Deltagande i fritidsaktiviteter, Motivation och vägledning i det vardagliga livet.
Du arbetar alltid utifrån brukarens individuella behov, förmågor och önskemål - det kräver att du är lyhörd, flexibel och empatisk.
Nu söker vi timvikarier till:
• Gruppbostad (BmSS) Du arbetar dygnets alla timmar i ett boende där brukarna får stöd och omsorg i sin lägenhet.
• Personlig assistans Du arbetar i brukarens eget hem med individuellt anpassat stöd, dygnet runt.
Arbetstider är dag, kväll, helg och natt.
• Ledsagare och Avlösare Som ledsagare följer du med på aktiviteter och bidrar till socialt umgänge. Som avlastare arbetar du i individens hem och avlastar anhöriga. Uppdragen är flexibla, utgår från individens behov och är på mellan 10-40tim/månad oftast kväll och helg.
Hos oss får du:
En gedigen introduktion med bredvidgång, delegeringsutbildning och möjlighet att själv lägga in din tillgänglighet i TimeCare.
Vi söker dig som:
Har en positiv människosyn, är ansvarsfull och professionell, har förmågan att arbeta självständigt men också samarbeta, är strukturerad och lösningsfokuserad. Meriterande om du har erfarenhet inom LSS, pedagogiskt arbete eller vård/omsorg samt om du har utbildning inom omvårdnad, socialpedagogik, psykiatri eller liknande.
Körkort är ett plus - men inget krav!
Viktigt att veta:
För att arbeta inom Funktionsstöd krävs att du uppvisar ett utdrag ur Polisen belastningsregister:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
(https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/)
Vid intervju ska du ta med ditt registerutdrag och kontaktuppgift till minst en referens.
Vi rekryterar löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295933". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280), https://youtu.be/FOEKLBE1BhQ?feature=shared Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningen FS rekryteringfs@ockero.se Jobbnummer
9648150