Bemanningschef till Hemfrid - Hemfrid i Sverige AB

Hemfrid i Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-24Som Bemanningschef på Hemfrid får du kliva in i en snabbrörlig och energifylld miljö i ett starkt och framgångsrikt bolag. I rollen som Bemanningschef står planering, personalansvar och kundservice i fokus - låter det som något för dig? Läs mer nedan!2020-08-24I rollen som Bemanningschef söker vi dig som har erfarenhet av en ledarskapsroll samt trivs med ett operativt arbete med hög arbetsintensitet. I din roll har du ett personalansvar för ca. 35 hemfridare (städare). Din personal arbetar ute hos våra kunder, så mycket av den dagliga kontakten sker via samtal, mail och sms då du arbetar från vårt huvudkontor på Södermalm i Stockholm. I din tjänst är du dock även ute på fältet och träffar din personal regelbundet utöver de personalaktiviteter och möten som sker från kontoret. Du rapporterar till Områdeschef som är kundansvarig för de kunder som din personal arbetar hos, tillsammans med Områdeschef arbetar ni mot måltal så som omsättning, TB1, kundavslut och sjukfrånvaro.En stor del av din tjänst innebär även personalplanering genom schemaläggning på kort och lång sikt. Du startar din arbetsdag med varierande arbetsuppgifter så som att ersätta vakanser på grund av frånvaro, kommunicera ut nya städuppdrag till din personal och informera våra kunder kring eventuella förändringar. På lång sikt kommer du planera semestrar, planera in din personal hos nya kunder och se till att vårt resursbehov matchar vårt kundinflöde. Du har kunden i fokus och ser alltid till att våra kunder är nöjda med vår service och kvalité. Tillsammans arbetar hela teamet mot att leverera en kundupplevelse i världsklass.Vi letar efter dig somVi söker dig som känner lika stort engagemang för att dina kunder ska bli nöjda som att ditt team ska vara motiverat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är lösningsfokuserad, målinriktad och strukturerad. Du tar ett tydligt chefsansvar och trivs i en personalintensiv bransch. Ett brinnande intresse för kundnöjdhet är ett måste för oss, här har vi kunden i fokus - varje dag!Utöver detta ser vi gärna att du har:God erfarenhet från servicebranschenErfarenhet från en ledarskapsroll med personalansvarVill jobba på ett dynamiskt företag under tillväxtMeriterande om du besitter en eftergymnasial utbildning inom personalvetenskap, management, ekonomi eller motsvarandeÄr trygg i att kommunicera både på engelska samt svenska då vår personal talar båda o/e något av språkenVi erbjuderSjälvständigt och utvecklande arbete där du får driva ditt team till framgångPersonlig utveckling i service och ledarskapEn mångkulturell organisation som verkar i en spännande branschAtt vara med på Hemfrids tillväxtresa att ta hushållsnära tjänster till nästa nivåSjälvfallet har vi också kollektivavtal, friskvårdsbidrag, personalrabatter, sociala aktiviteter och tillämpar individuell lönesättningÖvrig informationTjänsten förväntas tillsättas med start Q3/Q4. Tjänsten är på heltid 100 % och arbetstiden är förlagd måndag-fredag 07-16. Vi sitter i härliga lokaler på Rosenlundsgatan 13 vid Mariatorget på Södermalm.Låter den här tjänsten som något för dig? Då tycker vi att du ska söka redan idag! Rekryteringsprocessen pågår löpande till dess att vi tillsatt tjänsten.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Vid frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta Jessica Magnusson, HR-specialist: jessica.magnusson@hemfrid.se / +46840912650.Välkommen till Hemfrid, vi hoppas att du vill vara vår nästa kollega! :)Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Hemfrid i Sverige AB5331505