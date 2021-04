Bemanningsassistent till Operation 1 - Västra Götalandsregionen - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg2021-04-12Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Om verksamhetenOperation 1 bedriver i huvudsak kirurgi inom kolorektal-, övre gastro- samt akutkirurgi.Enheten har ca 80 årsarbetare.Om arbetsuppgifterSom bemanningsassistent är du chefernas förlängda arm i verksamheten. Du hanterar information till och från verksamheten och bidrar till att verksamheten har tydliga och fungerande kommunikationskanaler via intranät, SOFIA/Sharepoint, mail och telefon. Du ansvarar för schema och bemanning och administrativa uppgifter, exempelvis sammanställning och utskick av kallelser till möten, bokning av lokaler, protokollförande, beställning och inköp av visst material, behjälplig i olika IT-system, regelbundna uppdateringar av checklistor, lathundar med mera.Du bistår cheferna med vanligt förekommande uppgifter i anslutning till nyanställningar och introduktion.Som bemanningsassistent är du självständig och kan arbeta med flera uppgifter samtidigt. Du kommer att ha närmast kontakt med vårdenhetschefer.Om kvalifikationerVi söker dig med vårddokumentationsutbildning eller annan administratörsutbildning. I rollen som bemanningsassist behövs god datorvana. Det är meriterande om du har vana av att arbeta i olika IT-miljöer och om du har arbetslivserfarenhet från liknande roller. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.Vi letar efter dig som är serviceinriktad med uttalad samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga. Du har ett gott bemötande till personal. Din proaktivitet och flexibilitet är något vi värderar.Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.2021-04-12Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-06-01 VisstidsanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-26VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5684581