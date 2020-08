Bemanningsassistent till Njurmedicinska kliniken - Danderyds Sjukhus AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Danderyds Sjukhus AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2020-08-25Om klinikenKliniken består idag av en slutenvårdsavdelning, njurmottagning som också inkluderar självdialys-, peritonealdialys- och transplantationsmottagning samt tre behandlingsenheter för hemodialys vid Danderyds sjukhus, Löwenströmska sjukhuset och i Norrtälje. Vi bygger nu Njurcentrum Nord med fokus på prevention, flest möjliga njurtransplantationer och högst möjliga andel självdialys. Njurmedicinska kliniken är en del av verksamhetsområde Medicinsk Specialistvård där Gastro, Endokrin, Hud, Reumatologi och Diagnostiskt centrum ingår.Om tjänstenSom bemanningsassistent ansvarar du för att planera bemanningen för njurklinikens vårdavdelning tillsammans med chefer. Avdelningen ska bemannas hela dygnet, året runt. Du kommer att ansvara för planeringen både långsiktigt och kortsiktigt.Arbetsuppgifter:Daglig rapportering i vårt personalsystem HeromaDagligt bemanningsansvar tillsammans med chefSchemaplaneringTillsammans med chef planera introduktionsschema för nya medarbetareIntroducera nya medarbetare i HeromaAdministrativt stöd till enhetschefDu kommer arbeta nära enhetschefen och schemaansvarig biträdande chef. Vi arbetar med hälsosamma scheman, vilket innebär att vi har ansvar för att planera scheman med utrymme för återhämtning och som medarbetarna i viss mån kan påverka.Vi söker2020-08-25Minst gymnasialutbildning. Du har mycket god datavana och kan arbeta i Office, särskilt Excel, där du behöver utveckla egna verktyg.Du har tidigare erfarenhet av självständigt arbete med personaladministration, schemaplanering och rapportering i Heroma. Det är ett plus om du har erfarenhet inom sjukvård. Du behärskar svenska i tal och skrift.Ansökningar som inte uppfyller dessa krav kommer inte att behandlas.För den här tjänsten kommer vi att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper. Som bemanningsassistent krävs det att du är social och utåtriktad. Du bidrar med ett bra bemötande och kan prata med alla. Det är viktigt att du är empatisk och att du kan sätta dig in i medarbetarnas situation samtidigt ska du vara tydlig i din kommunikation och i din roll. Du kan agera professionellt när verksamhetens behov måste prioriteras och medarbetarnas rättigheter och skyldigheter ska beaktas. Emellanåt kan det bli högt tempo och då kan du prioritera och hålla dig lugn och fokuserad. Du är mycket noggrann och mycket strukturerad. Du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi befinner oss i en förändringsfas där vi gärna ser att du bidrar med nya idéer och lösningar.Vi erbjuderIntroduktion anpassad till dina tidigare erfarenheter. Vår biträdande chef och schemaansvarig, som har lång erfarenhet inom sjukvård och personaladministration, ansvarar för din introduktion.Ett nära och utvecklande samarbete med avdelningens ledningsgrupp.En glad, engagerad och vänlig arbetsgrupp. Den goda stämningen utmärker vår avdelning.Arbetstid:Måndag till fredag dagtid. Tjänstens omfattning är 80%.Skicka in din ansökan med cv och personligt brevdär du tydligt motiverar varför du söker den här tjänsten.Vi kommer löpande att kalla till intervju. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varaktighet, arbetstidDeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-13Danderyds Sjukhus AB5332932