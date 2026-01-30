Bemanningsassistent till kirurgen
2026-01-30
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill ingå i vårt team som bemanningsassistent. I rollen arbetar du dagligen med att stötta enhetschefer och medarbetare med personal- och schemaplanering. Du arbetar i team tillsammans med ytterligare en bemanningsassistent vilken har god erfarenhet inom området. Tillsammans arbetar ni för att lösa så väl akut bemanning som långsiktig schemaplanering.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att, på delegation av chef, bygga scheman vid nyanställning, skriva tillsättningsbeslut, fastställa och avslå frånvaro, se över ledigheter och ersättningsnivåer. Men även att vara ett stöd för medarbetarna i schemafrågor, schemaläggning och rådgivning i Heroma självservice. Som bemanningsassistent behöver du kunna hantera arbetsuppgifter parallellt och snabbt växla från en arbetsuppgift till en annan.
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete i nära samarbete med övriga medarbetare och enhetschefer.Kvalifikationer
Administrativ gymnasieutbildning, undersköterskeutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från att arbeta i personaladministrativa system där Heroma är meriterande. Vi söker dig som har god datavana och har en positiv inställning till digitala verktyg. Du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Du har ett helhetsperspektiv när det gäller verksamhetens behov och du har förmåga att se helheten i arbetsflödet och kan prioritera och hantera många frågor samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 3
Enhetschef
Enhetschef
Lorena Holst lorena.holst@regionjh.se
