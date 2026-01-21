Bemanningsassistent sökes till StudentConsulting i Malmö!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-01-21
Nu söker vi en superkollega som vill anta rollen som bemanningsassistent till teamet som arbetar inom lager/produktion. Är du student och sugen på ett fartfyllt och roligt extrajobb, då har vi jobbet för dig.
I tjänsten kommer du att assistera och stötta våra rekryterare i deras dagliga arbete. Du kommer att arbeta mot flera olika kunder, och därmed också flera olika tjänster.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Schemaläggning på både lång och kort sikt
• Ha mycket kund- och konsultkontakt
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning
Arbetstiderna är mån-fre kl 8-17, du ska ha möjlighet att jobba minst 16 h i veckan. Du kommer i tjänsten jobba från StudentConsultings kontor i centrala Malmö.
Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat samt att bygga långsiktiga kundrelationer. StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning och rekrytering.
DETTA SÖKER VI
Du kommer till ett företag som verkligen vill och kan ännu mer, vi kommer bli ett dreamteam om du också gillar att arbeta hårt för att nå dina mål.
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill ha ett roligt, utmanande och utvecklade extrajobb. Vi tror att du pluggar PA eller liknande och vill nu få in en fot i branschen. Om du har viss erfarenhet av liknande arbete sen innan ses det som meriterande, dock inget krav.
Som person trivs du i en dynamisk organisation där den ena dagen inte är den andra lik. För att passa in i vårt team bör du vara en lagspelare, ha ett stort intresse för människor och genom ett helhjärtat engagemang vara en god representant för StudentConsulting. Du är självständig, noggrann, effektiv och utåtriktad.
Att vi har roligt tillsammans och kan peppa varandra inom teamet är väldigt viktigt. Det vill vi att du också tycker är viktigt när du väljer oss.
För att vara aktuell för tjänsten ska du studera på högskola eller universitet och ha möjlighet att arbeta ca 16 h i veckan. För att vara aktuell ska du studera minst 1,5 år till. Urval sker löpande och tjänsten förväntas starta under februari månad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
