Bemanningsansvarig med säljdriv? Vi söker dig!
Medkomp Vårdbemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medkomp Vårdbemanning AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en snabb och strukturerad doer med känsla för affärer? Gillar du högt tempo, mycket kontakt med människor och att få saker att hända? Då kan det här vara din chans.
Vi söker dig som vill vara med och bygga - både relationer, affärer och din egen roll. Som bemanningsansvarig på Medkomp matchar du vårdkonsulter med uppdrag, bygger nätverk via telefon och LinkedIn, håller koll på inkommande förfrågningar och förhandlar villkor med konsulter för att säkra god lönsamhet i varje affär.
Det är ett jobb där det händer mycket - och där det finns stora möjligheter att utvecklas snabbt för dig som levererar.
Rollen i korthet:
Bygg upp ett nätverk av vårdkonsulter och håll löpande kontakt
Matcha rätt konsult till rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert
Förhandla villkor med konsulter för att säkra god marginal
Håll koll på inkommande uppdrag och agera direkt
Följ upp och stötta konsulter under pågående uppdrag
Vad vi söker:
Du är snabb, strukturerad och gillar att göra affärer. Du tappar inte bort detaljer, även när tempot är högt. Har du erfarenhet av bemanning eller försäljning är det ett plus, men viktigast är rätt driv, ansvarskänsla och förmåga att både bygga relationer och ta beslut.
Vad vi erbjuder:
På Medkomp är vi ett sammansvetsat och engagerat team med korta beslutsvägar och högt i tak. Hos oss märks din insats direkt - och för rätt person finns stora möjligheter att växa med oss, både i ansvar och roll.
Företagsinformation
Medkomp startades 2016 och arbetar med vårdbemanning med fokus på vård och omsorg. Företaget befinner sig i en uppväxtas och präglas av positiv energi och framåtanda.
Tjänsten är på plats i våra lokaler i Kista, Stockholm.
Har du frågor? Ring Amir Norifard på 070-972 15 95. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: rekrytering@medkomp.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konsultchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medkomp Vårdbemanning AB
(org.nr 559021-2121)
KIstagången 20B (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Medkomp Vårdbemanning Kontakt
Amir Norifard 0709721595 Jobbnummer
9465007