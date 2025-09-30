Bemanningsadministratör
2025-09-30
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Bemanningsadministratör till Centrala Bemanningsenheten - Lysekils kommun
Vill du vara med och göra skillnad i vardagen för våra verksamheter? Nu söker vi dig som vill bli vår nya bemanningsadministratör!
En av våra kollegor har valt att gå vidare till nya utmaningar, och vi söker därför en ny stjärna till vårt team på Bemanningsenheten.
Vi sitter centralt i Lysekil, i kommunhuset, och består idag av tre bemanningsadministratörer, en arbetsledare, en rekryterare och en enhetschef.
Hos oss får du arbeta i ett positivt och engagerat team med nära samarbete både internt och med socialförvaltningens olika verksamhetsområden. Vi brinner för att ge professionell service och bidra till att rätt person är på rätt plats - varje dag!Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som bemanningsadministratör får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du:
- Bokar vikarier för kortare vakanser och hanterar vakansbeställningar
- Skriver anställningsavtal och administrerar inloggningsuppgifter i våra IT-system
- Introducerar nya timvikarier och hanterar tillhörande administration
- Samarbetar med chefer, administratörer, Lön, IT och HR
- Bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt inom bemanningsenheten
- Ger professionell service till medarbetare och chefer
Arbetstiden är vardagar kl. 6-14:30 samt var tredje helg kl. 6-14:00. Vi är en liten arbetsgrupp som värdesätter samarbete, flexibilitet och att ta tillvara på varandras styrkor. Bemanningsenheten är i en spännande utvecklingsfas, vilket innebär att både arbetsuppgifter och arbetstider kan komma att förändras.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig verksamhet
- Har kunskap om vakanshantering och gärna erfarenhet av LAS, ATL samt system som Heroma, WinLas och Microsoft 365
- Är stresstålig, strukturerad och har lätt för att prioritera
- Trivs med att möta människor och har ett gott bemötande
- Är serviceinriktad, flexibel och har nära till skratt
- Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Har mycket god datavana och lätt för att lära dig nya system
- Har gymnasieutbildning
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Bemanningsenheten!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
