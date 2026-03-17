Bemanningen: Semester-/Timvikarier till äldre- och funktionshinderomsorg
2026-03-17
Ditt uppdrag
Vill du jobba med Sveriges viktigaste jobb i sommar? I en kommun med närhet till både skog och hav.
Vi söker dig som är undersköterska, vårdbiträde eller på väg att bli! Vi söker också dig som är nyfiken på att arbeta inom vårdande/stödjande yrken och vi ser gärna att du har erfarenhet från andra yrken där man är van att arbeta med service och att möta människor med ett respektfullt bemötande. Vi söker också dig som är på väg ut i arbetslivet första gången och har ett stort intresse av ett arbete där du gör skillnad för andra människor varje arbetspass.
Beskrivning av arbetsplatsen
Hemtjänsten
Arbetet handlar i stort om att skapa tillit och trygghet för personer i behov av stöd och hjälp i deras egna hem. Inom hemtjänsten arbetar du med personliga omvårdnadsinsatser, dokumentation och uppföljning. Vissa praktiska serviceinsatser förekommer, som t.ex. städ och inköp.
Du förflyttar dig främst med bil och ibland gång eller cykel mellan brukarna.
Äldreboende
Du hjälper boende med vardagliga sysslor, personliga omvårdnadsinsatser, bidrar till att de boende får trygghet och meningsfullhet i sin vardag. För vissa brukare är det extra viktigt med personal som kan sprida lugn och genom sitt bemötande hjälpa människor med oro att få ett lugn. Det är också viktigt är att vara idérik för att kunna hitta meningsfulla individuella sysslor med de boende.
Funktionshindersomsorgen
Du har ett pedagogiskt arbete på ett gruppboende/ servicebostad där du ger stöd och omsorg för att brukarens förmågor och självständighet ska växa och bestå. Vi arbetar med människor som kan ha olika funktionshinder såväl fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder. Du arbetar med att stödja, motivera brukare kring moment i vardagen i syfte att möjliggöra självständigheten för individen. Personliga omvårdnadsinsatser, dokumentation och att ge trygghet är också viktiga uppgifter.
Personlig assistent
Du arbetar med att stödja en annan människa i vardagen på dennes villkor i dennes hem. Personer med omfattande funktionshinder kan med hjälp av dig, fortsätta att leva ett självständigt liv. Hjälpen kan handla både om vardagssysslor och om fritidsintressen. Du utför personlig omvårdnad och kan ha arbetsuppgifter som att t.ex. ge medicin. Brukarens önskemål om hur och när beviljade insatser skall utföras är en viktig del utifrån den lagstiftning som ligger till grund för personlig assistans.
Din kompetens
Du behöver ha ett bemötande med en trevlig ton och ett professionellt sätt både mot brukare, kollegor och närstående.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet från vård och omsorg, men det är inget krav.
Vi dokumenterar och tar del av brukarens insatser i digitala system, därför ser vi att du behöver ha vana att dokumentera och är trygg med även göra det digitalt.
Du har goda kunskaper i svenska språket både i skrift och tal för att kunna kommunicera med brukarna och kunna ta del av instruktioner samt dokumentera insatser.
Du skall ha fyllt 18 år när vikariatet påbörjas.
Körkort är krav på vissa arbetsplatser.
Som person behöver du ha god samarbetsförmåga och du delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Alla möten med brukare skall präglas av engagemang, förtroende och tillit.
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/34". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Bemanning tim Kontakt
Anna Andersson, Enhetschef anna.andersson@soderhamn.se
9801161