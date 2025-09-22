Bemannica söker köksbiträde med passion för mat!

Bemannica AB / Restaurangbiträdesjobb / Sollentuna
2025-09-22


Bemannica söker köksbiträde med passion för mat till produktionskök.

Har du ett intresse för mat och vill arbeta i ett professionellt produktionskök? Nu söker vi på Bemannica flera köksbiträden till Percys Kött i Norrviken, Sollentuna - en butik och delikatess med lång tradition och hög kvalitet.
Om tjänstenSom köksbiträde i produktionsköket blir du en viktig del i framställningen av butikens populära färdigrätter. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat:

Tillverkning av pajer och andra färdiga rätter


Förberedelse och uppläggning inför matproduktion


Disk och städning i köket


Packning och hantering av färdigproducerade varor


Här får du arbeta dagtid i en trivsam arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor.
Om digVi söker dig som:

Har erfarenhet från kök, produktion eller liknande arbetsuppgifter


Är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta i team


Har ett intresse för mat och kvalitet


Trivs i ett praktiskt arbete med varierande uppgifter

Om Percys Kött
Percys Kött är en välkänd kött- och delikatessbutik som funnits sedan 1960-talet i Sollentuna. Här står kvalitet, tradition och service i fokus - och produktionsköket spelar en central roll i att erbjuda kunderna färdigrätter av högsta klass.
Anställning & villkor
Arbetstider: Dagtid, främst 08:00-15:00 (enstaka dagar eller flera per vecka)


Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov


Lön: Enligt Handels kollektivavtal med OB-tillägg


Start: Omgående - intervjuer sker löpande


Ansök via bemannica.se (vi tar ej emot ansökningar via e-post).
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannica AB (org.nr 556861-7616), https://www.bemannica.se

Arbetsplats
Bemannica

Jobbnummer
9521200

