Bemannica söker köksbiträde med passion för mat!
2025-09-22
Bemannica söker köksbiträde med passion för mat till produktionskök.
Har du ett intresse för mat och vill arbeta i ett professionellt produktionskök? Nu söker vi på Bemannica flera köksbiträden till Percys Kött i Norrviken, Sollentuna - en butik och delikatess med lång tradition och hög kvalitet.
Om tjänstenSom köksbiträde i produktionsköket blir du en viktig del i framställningen av butikens populära färdigrätter. Arbetsuppgifterna är varierande och inkluderar bland annat:
Tillverkning av pajer och andra färdiga rätter
Förberedelse och uppläggning inför matproduktion
Disk och städning i köket
Packning och hantering av färdigproducerade varor
Här får du arbeta dagtid i en trivsam arbetsmiljö tillsammans med engagerade kollegor.
Om digVi söker dig som:
Har erfarenhet från kök, produktion eller liknande arbetsuppgifter
Är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta i team
Har ett intresse för mat och kvalitet
Trivs i ett praktiskt arbete med varierande uppgifter
Om Percys Kött
Percys Kött är en välkänd kött- och delikatessbutik som funnits sedan 1960-talet i Sollentuna. Här står kvalitet, tradition och service i fokus - och produktionsköket spelar en central roll i att erbjuda kunderna färdigrätter av högsta klass.
Anställning & villkor
Arbetstider: Dagtid, främst 08:00-15:00 (enstaka dagar eller flera per vecka)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med OB-tillägg
Start: Omgående - intervjuer sker löpande
Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
