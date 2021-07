Bemannia söker yrkeslärare i elämnen till gymnasieskola i Sundsv - Bemannia Kontor AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Sundsvall

Prenumerera på nya jobb hos Bemannia Kontor AB

Bemannia Kontor AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Sundsvall2021-07-07Om uppdragetTjänsten är med start i augusti och är på en omfattning på 100%. Du kommer att undervisa och handleda elever inom El- och energiprogrammet med inriktning elteknik. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som yrkesämnet. Utöver yrkesämnesspecifika-har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor, göra APL-besök.2021-07-07Vi söker i första hand dig som är behörig ellärare eller har annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Utöver din yrkeskompetens ser vi att du har ett brett kontaktnät med din bransch. Då utbildningen sker i samverkan med det lokala näringslivet är god lokalkännedom och god branschkunskap meriterande. Körkort är ett krav för arbetet då du regelbundet gör APL-besök hos dina eleverVad vi erbjuder digSom konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.Om ansökanSök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på telefon 08-122 00 450.Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Detta är en trygghet och en kvalitetssäkring såväl för våra kunder som för dig som konsult. Bemannias etablerade samarbeten med tusentals attraktiva arbetsgivare i hela landet erbjuder dig mängder med spännande karriärmöjligheter.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Bemannia Kontor AB5851672