Belysningstekniker till Vattenfall!
2025-10-15
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar teknik och säkerhet samtidigt som du bidrar till att skapa trygga och välbelysta miljöer för samhället?
Vattenfall Services söker nu en Belysningstekniker till teamet i Ludvika - en möjlighet för dig som vill arbeta praktiskt med drift och underhåll av belysningsanläggningar och bli en del av ett stabilt företag med långsiktiga utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Inom affärsområdet Vattenfall Services erbjuder man tjänster inom byggnation, underhåll och utveckling av energianläggningar.
Hos Vattenfall Services blir du en del av ett team som värdesätter säkerhet, kvalitet och utveckling. Här får du arbeta i en kultur där laganda, kompetensdelning och långsiktighet står i centrum.
Information om uppdraget
Professionals Nord söker för Vattenfalls räkning en belysningstekniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Vattenfall.
Information om tjänsten
Som Belysningstekniker ansvarar du för drift, underhåll och reparationer av belysningsanläggningar i området södra dalarna. Du blir en viktig del i att skapa säkra trafikmiljöer och trygga samhällen.
Rollen är varierad och innebär både planerade arbeten och akuta insatser, och arbetet sker utomhus. Du arbetar både självständigt och i team, och får möjlighet att växa inom ett brett teknikområde.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med felavhjälpning, service och underhåll av belysningsanläggningar
Arbeta med elljusspår, effektbelysning samt nyproduktion av belysningsanläggningar.
Utföra installationer och reparationer enligt gällande standarder och säkerhetsföreskrifter
Felsöka och åtgärda driftstörningar
Bidra till en hög driftsäkerhet och kvalitet i anläggningarna
Ha kundkontakt och samarbeta med kollegor inom olika teknikområden
Vi söker dig som
Som person är du ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett säkerhetstänk i alla moment och uppskattar ett arbete där ingen dag är den andra lik. Vidare ser vi även att du:
Har erfarenhet av elinstallationer eller belysningsarbeten (alternativt är nyutbildad elektriker med intresse för området)
Har relevant el-utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
Innehar B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete på väg (APV), ESA eller liknande certifikat.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i en trygg och stabil organisation
Stora utvecklingsmöjligheter inom el- och belysningsområdet
En arbetsplats där säkerhet, laganda och kompetensutveckling prioriteras
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Ludvika
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vattenfall Services Nordic AB Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se
9558057