Belysningsprojektör
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i ett kommunalt stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt med fokus på detaljprojektering av belysning och framtagning av förfrågningsunderlag. Det finns redan en bygghandling som ska vidareutvecklas och anpassas till nya förutsättningar, tekniska krav och beställarens riktlinjer. Du arbetar i ett skede där kvalitet, struktur och god förståelse för projekterings- och entreprenadprocessen är avgörande. I rollen blir du också ett tekniskt stöd under genomförandet och bidrar till att underlaget blir komplett, kvalitetssäkrat och redo för upphandling av utförandeentreprenad.
ArbetsuppgifterTa fram och färdigställa förfrågningsunderlag inom belysning utifrån befintlig bygghandling.
Omarbeta handlingar från ABT till AB04 och anpassa dem till nya förutsättningar.
Granska, kvalitetssäkra och uppdatera handlingar så att de kan stämplas som FU-handlingar.
Återanvända tidigare handlingar där revidering inte behövs och komplettera med nya handlingar för ett komplett underlag.
Ta fram relevanta delar av mängdförteckning och teknisk beskrivning för teknikområdet.
Arbeta med underlag som omfattar exempelvis planritningar för belysning och rivning, kanalisation, fundamentdetaljer, material- och armaturförteckning, FSA-tabell samt belysnings- och kabelberäkningar.
Uppmärksamma projekteringsförutsättningar, exempelvis markintrång, och lyfta avvikelser direkt.
Vid behov ta fram tidplan för hela eller delar av leveransen samt ge tekniskt stöd under genomförandet.
KravDu har minst 5 års erfarenhet av projektering belysning och minst 3 års erfarenhet som teknikansvarig för belysningsprojektering.
Du är högskole-/YH-utbildad belysnings-/elprojektör för anläggningsprojekt.
Du har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag i FU-/bygghandlingsskede åt offentlig beställare.
Du har tidigare utfört arbeten mot kommun.
Du har tagit fram bygghandlingar och FU i en utförandeentreprenad.
Du kan styrka din erfarenhet med 2 referensuppdrag där du har arbetat som belysningsprojektör i FU-/bygghandlingsskede i tät stadsmiljö under de senaste 10 åren.
I dina referensuppdrag ingår minst ett uppdrag för en kommunal verksamhet.
I dina referensuppdrag ingår minst ett uppdrag i direkt anslutning till spårområde och vägområde.
Du säkerställer att dina leveranser möter projektets mål, beställarens riktlinjer samt gällande lagstiftning, standarder och branschpraxis.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7438222-1905877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9811442