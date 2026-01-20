Belysningsmästare med planeringsansvar (vikariat)
Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största och mest välbesökta kulturinstitutioner med ett brett program inom teater, dans, musik, samtal, konst och bibliotek.
Då nuvarande belysningsmästare på Marionetteatern går på föräldraledighet söker vi nu hennes ersättare. Det här är jobbet för dig som uppskattar att arbeta självständigt och som har erkänt bra kunskaper och erfarenheter från ljussättning, ljusteknik och arbetsledning.
Om Marionetteatern
Marionetteatern är en del av Kulturhuset Stadsteatern med sin egen scen, konstnärlig ledare, dockspelare och tekniskt team. Dockteater är en urgammal konstform där dockor, figurer och objekt får liv genom en dockspelare. Marionetteatern blandar uttryck och tekniker från hela världen i föreställningar för alla åldrar. Alltid med unika dockor och objekt skapade i teaterns egen verkstad.
Om arbetet som belysningsmästare
Som belysningsmästare är du anställd på enheten Kulturhuset Teknik men med placering på Marionetteatern där du blir en del av ett team på sju personer som arbetar tillsammans dagligen.
Rollen spänner mellan att arbeta som körtekniker, planera och genomföra logistik, bygge och tekniskt arbete samt skapa ljussättningar för Marionetteaterns föreställningar. I rollen arbetar du tätt tillsammans med producent och konstnärlig ledare.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
I dialog med producent planera och arbetsleda Marionetteaterns tekniska verksamhet
Följa produktionsbeslut och utifrån gällande ramar, befintliga resurser och rådande regelverk arbeta för att verkställa samt upprätthålla den konstnärliga visionen
I samarbete med scenchef ansvara för, och dokumentera, de ljustekniska lösningarna för produktion och verksamhet; logistik, rigg, handhavande, skifte
I produktion arbeta som operatör
I egenproducerade föreställningar fungera som ljussättare
Utifrån behov och möjlighet arbeta gränsöverskridande och med förekommande uppgifter utanför specialkompetens
Handha och vårda teknisk utrustning samt utrymmen, både i produktion och i det dagliga underhållsarbetetBakgrund
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet från scenkonstbranschen med utbildning på högskolenivå inom det teatertekniska området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Du har god kännedom om en teaters processer och förutsättningar såväl tekniska som konstnärliga. Du är väl insatt i det ljustekniska arbetet och har uppdaterade kunskaper om utrustning.
Du har god erfarenhet av arbetsledning samt har en naturlig fallenhet för att kommunicera och samverka.
Erfarenhet av Qlab, EOS ljusbord och Yamaha mixerbord, samt ljud- och bildvana , är meriterande.
Vi erbjuder
Du erbjuds förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, rabatter på stadens simhallar och gym, personalbiljetter till våra föreställningar och fritt inträde till våra utställningar. Kulturhuset Stadsteatern omfattas av Riksavtalet mellan Svensk scenkonst och fackförbundet Scen & Film och Akademikerförbunden.
Ansökan och urvalsprocess
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2026-05-01 till och med 2027-05-01, med möjlighet till förlängning.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt men senast den 8 februari.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Scenchef Kulturhuset Teknik Jan Ljungwaldh, jan.ljungwaldh@kulturhusetstadsteatern.se
Fackliga företräden
På vår rekryteringssida hittar du kontaktuppgifter till våra lokala fackliga företrädare.
Kulturhuset Stadsteaterns hållning till mångfald och hållbarhet
Kulturhuset Stadsteatern värdesätter mångfald och ser olikheter som en styrka. Vårt hållbarhetsarbete omfattar både socialt ansvar och klimatpåverkan. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kulturhuset Stadsteatern AB
(org.nr 556026-1553) Kontakt
Jan Ljungwaldh jan.ljungwaldh@kulturhusetstadsteatern.se Jobbnummer
9694079