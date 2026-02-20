Beläggningsarbetare till NCC Industry Borås/Jönköping
Rollen som beläggningsarbetare
Som beläggningsarbetare arbetar du, tillsammans med dina kollegor, nära beställare och kunder. Du kommer att tillhöra ett team med kunniga kollegor och utföra både stora och mindre beläggningsarbeten. Eftersom karaktären och storleken på arbetena skiljer sig åt kommer dina arbetsuppgifter vara varierande och ge dig stora möjligheter till utveckling inom yrket. Vår verksamhet är säsongsbetonad vilket innebär att arbete utförs i huvudsak under april till december månad.Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig med erfarenhet av arbete med asfalt i maskinlag. Vi söker dig som är ansvarstagande och har ett starkt säkerhetstänk. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du bidrar till god laganda och ett bra samarbete. Du arbetar aktivt med din egen utveckling och vi värdesätter att du har en förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar, hitta praktiska lösningar och skapa ett positivt arbetsklimat genom tydlig och respektfull kommunikation. Dessa egenskaper är viktiga för att vi tillsammans ska leverera säkra, effektiva och väl genomförda beläggningsarbeten.
Det är en självklarhet för dig att kommunicera och agera i linje med NCC:s strategier och våra värderingar: ärlighet, tillit och respekt.
Ytterligare information
B-körkort är ett krav, BE- eller CE körkort är meriterande. Tjänsten avser en tillsvidare säsongsanställning på heltid med placering i Borås. Provanställning kan komma att tillämpas.
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroller på våra slutkandidater samt alkohol- och drogkontroll.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Johan Håkansson, tel. 0700201571
Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 6 mars
Välkommen med din ansökan!
NCC erbjuder Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vår företagskultur där utveckling och intern rörlighet är en viktig del. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
