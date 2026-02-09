Beläggningsarbetare Örebro och Norrköping
2026-02-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi beläggningsmedarbetare till division Industri och vår utläggningsverksamhet med placering i Örebro eller Norrköping. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som beläggningsarbetare
Som beläggningsarbetare hos oss är du delaktig i både större och mindre beläggningsuppdrag. Då storleken och karaktären på uppdragen skiljer sig åt innebär det att arbetsuppgifterna är varierande och ger möjlighet till utveckling inom yrket. Du tillhör ett arbetslag där ni tillsammans utför beläggningsarbeten enligt givna beställningar och befintligt regelverk. Du ansvarar för att fordon och teknisk utrustning sköts och är i gott skick, hanterar material, mätutrustning och annan teknisk utrustning så att slutprodukten uppfyller kundens kvalitetskrav.
Vi utför i huvudsak beläggningsarbeten i Närke och Östergötlands län med omnejd och du utgår från hemmet. Arbetstiden är generellt förlagd söndag till torsdag på annan ort utmed Sveriges vägar. En del av arbetet utförs på obekväm arbetstid.
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av beläggningsarbete och trivs med att jobba på väg. B körkort är ett krav när du arbetar hos oss. Har du BE körkort samt vana av ett digitalt arbetssätt är det meriterande.
För att lyckas i rollen som beläggningsarbetare behöver du vara en lagspelare som visar respekt, stöttar och bryr dig om dina kollegor. Vi ser arbetslaget som centralt för att nå framgång och leverera resultat, därför blir din samarbetsförmåga oerhört viktig. Du har kundens önskemål i fokus och arbetar metodiskt för att vår produkt ska hålla hög och jämn kvalité. Du gillar helt enkelt att leverera resultat i världsklass!
På Svevia är säkerheten högt prioriterad. Vi ska ha branschens säkraste arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer. Det innebär att du behöver följa de lagstadgade krav, regler och säkerhetsföreskrifter som följer med rollen. Därtill kommer du i tid och håller det du lovar.
Du gillar att samarbeta för att nå bäst resultat och har en god social kompetens som tillför en god känsla i arbetet.
På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning för yrkesarbetare och har avtal om årsarbetstid. Detta innebär du i huvudsak arbetar under vår säsong, april-december och är ledig under januari-mars månad, givetvis under förutsättning att du nått din årsarbetstid under säsongen
En del av något större
Svevias industridivision är inne i ett expansivt skede, och ambitionerna är höga. Målet är att vara en ledande aktör inom beläggning i Sverige.
Bakom varje väg finns mer än den uppenbara ytan: en hel industri av kunskap och leveransförmåga. Vårt erbjudande är en industriell process. Från sten till färdig väg.
Allt börjar med en täkt, som sedan blir ballast, som i sin tur används i tillverkningen av asfalten, som slutligen läggs ut på vägen. Med över 100 egna bergtäkter, egen produktion av asfalt, bitumenemulsion och termoplast har vi en bredd som ingen annan. I våra laboratorier gör vi materialanalyser och ser till att produkterna når upp till standarder och krav. Och våra yrkesskickliga team inom fräsning, asfaltering, tankbeläggning och vägmarkering ser till att leveransen blir komplett.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev. I samband med att du gör din ansökan kommer du få svara på ett antal frågor om ditt intresse för Svevia och din erfarenhet kopplat till rollen.
Skicka in din ansökan senast den 2:a mars . Urval sker löpande så tveka inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Entreprenadchef Martin Johansson martin.johansson@svevia.se
för tjänsten i Örebro eller Entreprenadchef Magnus Karlsson magnus.karlsson@svevia.se
för tjänsten i Norrköping. För frågor angående processen kan du även kontakta Talent Acquisition Partner Elna Sandberg på elna.sandberg@svevia.se
