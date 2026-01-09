Behovsvikarie till pojke 11-år
Js Assistanskonsult AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
Personlig assistent sökes - behovsvikariat till 11-årig pojke
Vi söker en behovsvikarie inom personlig assistans för en glad och aktiv pojke på 11 år. Som personlig assistent blir du en viktig del i hans vardag och stöttar honom i både omvårdnad och aktiviteter.
Vi söker dig som:
Är lekfull, gärna hittar på aktiviteter och kan skapa en trygg och positiv atmosfär
Är lugn, stabil och trygg som person
Har ett gott bemötande och lätt för att samarbeta
Är pålitlig och flexibel
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Stöd i vardagliga rutiner
Fritidsaktiviteter och lek
Skapa struktur och trygghet i vardagen
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänst: Behovsvikariat
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstiderna är förlagd kvällstid, dygn och dagtid helg.
Är du rätt person för jobbet? Skicka gärna in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: herno@jsassistans.se Arbetsgivare JS Assistanskonsult AB
(org.nr 556745-6685) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9676218