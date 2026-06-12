Behovspersonal sökes
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2026-06-12
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Behovspersonal sökes – Lager, Produktion & Livsmedel (Södra Stockholm)
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra vid behov?
Vi söker nu flexibel och engagerad behovspersonal för uppdrag med kort varsel inom lager, produktion och livsmedelsindustrin i södra Stockholm. Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som behovsanställd kommer du att arbeta hos våra kunder när behov uppstår. Arbetspassen kan komma med kort varsel, vilket passar dig som studerar, driver eget företag eller har ett annat arbete på minst 50 %.
Arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Lagerarbete och orderplock
Packning och sortering
Produktionsarbete
Hantering av livsmedel
Kvalitetskontroller och enklare maskinövervakning
Vi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
Trivs med ett högt arbetstempo
Har goda kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet av lager-, produktions- eller livsmedelsarbete
Truckkort
Körkort och tillgång till bil
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet att kombinera arbete med studier eller annan sysselsättning
Varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – urval och tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9961599