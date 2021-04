Behovsanställning/Sommarjobb - Federal Express Corporation (usa) Filial Sverige - Fordonsförarjobb i Västerås

Federal Express Corporation (usa) Filial Sverige / Fordonsförarjobb / Västerås2021-04-05Vi söker en person som kan hoppa in på kort varsel vid behov, samt jobba heltid under sommaren under veckorna 27-30.Studerar du på distans eller har ett par dagar ledigt i veckorna så är detta ett perfekt extrajobb.På FedEx levererar du med ansvar brev/paket/pallar för våra kunders räkning till både företag och privatpersoner. Tunga lyft förekommer ofta, därav är god fysik en fördel. Du måste vara flexibel, stresstålig samt kunna samarbeta med andra och ha god läsförståelse i både Engelska och Svenska. Kontroll av exportdokument förekommer och vi förutsätter att du är noggrann.Körvana 2år, bekväm att köra stor bil i rusningstrafik.Inget förekommande i belastningsregistret (kontrolleras alltid)Körningar endast vardagar, dagtid 09-18.Lön tillämpas enligt Transportavtalet.2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-16Federal Express Corporation (Usa) Filial SverigeLundby Gårdsgata 472134 Västerås5671544