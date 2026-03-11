Behovsanställda undersköterskor - kvällar, helger och sommaren
AB Hemstöd24 Omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Hemstöd24 Omsorg i Stockholm
Hemstöd24 Omsorg söker två behovsanställda undersköterskor
Hemstöd24 Omsorg söker två engagerade och utbildade undersköterskor för behovsanställning inom hemtjänsten. Arbetet innebär att ge stöd till våra kunder i deras vardag och bidra till trygghet och god omsorg i hemmet.
Arbetstider:
Varannan helg, kvällar samt vissa dagpass vid behov eller under sommaren.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Allt förekommande arbete inom hemtjänst, inklusive personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, inköp och ledsagning.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
B-körkort och körvana
God svenska i tal och skrift
Vi söker dig som har en positiv inställning, är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Så ansöker du
Skicka din CV till info@hemstod24.se
och ange löneanspråk samt när du kan börja.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
endast via mail
E-post: info@hemstod24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK MED KÖRKORT 2026". Arbetsgivare AB Hemstöd24 Omsorg
(org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789386