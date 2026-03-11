Behovsanställda undersköterskor - kvällar, helger och sommaren

AB Hemstöd24 Omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-03-11


Hemstöd24 Omsorg söker två behovsanställda undersköterskor
Hemstöd24 Omsorg söker två engagerade och utbildade undersköterskor för behovsanställning inom hemtjänsten. Arbetet innebär att ge stöd till våra kunder i deras vardag och bidra till trygghet och god omsorg i hemmet.
Arbetstider:
Varannan helg, kvällar samt vissa dagpass vid behov eller under sommaren.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Dina arbetsuppgifter
Allt förekommande arbete inom hemtjänst, inklusive personlig omvårdnad, städning, tvätt, matlagning, inköp och ledsagning.

Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning

B-körkort och körvana

God svenska i tal och skrift

Vi söker dig som har en positiv inställning, är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Så ansöker du
Skicka din CV till info@hemstod24.se och ange löneanspråk samt när du kan börja.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
endast via mail
E-post: info@hemstod24.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK MED KÖRKORT 2026".

Arbetsgivare
AB Hemstöd24 Omsorg (org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta)
125 44  ÄLVSJÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9789386

