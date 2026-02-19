Behovsanställda till hemtjänsten i Partille kommun!
Partille kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Partille Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Partille
2026-02-19
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vill du ha en varierande roll där du får tillbaka lika mycket som du ger? Då kan det vara dig vi söker för uppdraget som behovsanställd (biträde) inom hemtjänsten! https://partille.
varbi.com/what:job/jobID:885528/
Vad gör då ett biträde inom hemtjänsten? Mycket! Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat innebära:
- Personlig omvårdad och stöd i vardagliga moment, såsom hygien och måltid
- Socialt stöd genom närvaro och aktiviteter som främjar hälsa och välmående
- Stöd vid vård- och omsorgsinsatser i samverkan med kollegor och legitimerad personal
- Observationer i förändringar i brukarens hälsa och kontakt med ansvarig personal vid behov
- Dokumentation och arbete utifrån genomförandeplaner.
Självklart erbjuder vi en gedigen introduktion utifrån dina egna förutsättningar. Du får tid att lära dig arbetet steg för steg, gå bredvid erfarna kollegor, får tydliga rutiner och möjlighet att ställa frågor. Vi vill ge dig goda förutsättningar att komma in i rollen och känna dig trygg i dina arbetsuppgifter!
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg på rullande schema.
• I samtliga hemtjänstområden i Partille kommun utförs städ av ett externt serviceföretag. Publiceringsdatum2026-02-19Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra vardagen bättre för äldre och personer i behov av stöd och omvårdnad. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänsten eller äldreomsorgen, men det är inget krav. Även körkort är meriterande men inget krav. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.
Vi söker dig som snabbt kan läsa av och anpassa dig till ändrade omständigheter och situationer. Då det händer mycket spännande inom äldreomsorgen vill vi också att du är en person som ser positivt på förändring, har lätt för att ta till dig ny information och nya arbetssätt och delar med dig av både framgångar och bakslag, det är så vi blir bättre och utvecklas! Vidare har du mentaliteten att problem är till för att lösas och arbetar aktivt för att hitta lösningar när det behövs. Sist men inte minst vill vi att du är en fena på att samarbeta!
Varmt välkommen till Partille kommun!
Bra att veta
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B1 enligt Europarådets standard innan eventuell intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Din nya arbetsplats
Hemtjänsten i Partille är indelad i tre områden:
- Sävedalen hemtjänst
- Centrum hemtjänst
- Björndammen hemtjänst.
Oavsett område blir du en del av ett varmt, kompetent och lösningsfokuserat team där vi arbetar nära kollegor och brukare. Vi erbjuder en varierad arbetsdag!
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/76". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
VOF, Äldreomsorg HTJ Kontakt
Sandra Wictorin, HR-specialist rekrytering 031-3922002 Jobbnummer
9752943