Behovsanställda stödassistenter till Båtsmans Barn- och ungdomsboende
Hemma Omsorg i Jönköping AB / Vårdarjobb / Ale
2025-09-22
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige
, Borås
, Göteborg
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
På Båtsmans barn- och ungdomsboende kan barn och unga, enligt LSS 9:8, mellan 13-17 år bo. Vi söker nu flera stödassistenter för behovsanställning med möjlighet till semestervikariat. Det är önskvärt att du som söker har erfarenhet av barn och unga inom målgruppen LSS.
Som stödassistent utgår du från barnen och ungdomarnas individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Du stödjer, vägleder och motiverar för att barnen och ungdomarna ska få de bästa förutsättningar till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Schema med både jour- och vakennatt utifrån barnen och ungdomarnas behov.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är tydlig, pedagogisk och drivs av att få barnen och ungdomarna att växa och utvecklas. Som person är du självständig, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Du har viljan och förmågan att följa företagets mål, vision och värderingar. Du är initiativrik och lyhörd för barnen och ungdomarnas behov.
Vi letar efter dig som har kreativitet, mod och engagemang för att vara med oss att bygga en verksamhet som bäst gagnar våra barn och ungdomar.
Vi vill att du som söker
Har gymnasial utbildning
Önskvärt om du har arbetat några år inom SoL- eller LSS-verksamhet och har god kännedom om målgruppen.
Talar och skriver flytande svenska
Har god datavana.
Har körkort
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
På Båtsman kommer vi att arbeta med verksamhetsstödet Boet. Meriterande om du har erfarenhet av det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför en anställning behöver du lämna utdrag ur belastningsregistret.
Om Hemma Omsorg:
Hemma Omsorg startades våren 2022. Vi har i dagsläget, förutom Båtsman, en verksamhet i Borås och en i Skogome. Alla med tillstånd enligt LSS 9:8. Vi som jobbar i Hemma Omsorg har lång erfarenhet inom området och vår ambition är att bedriva Sveriges bästa barn- och ungdomsboenden!
Vår vision är att barnen och ungdomarna får, i en trygg och glädjefylld miljö, utvecklas och påverka sitt liv som alla andra.
Våra värderingar bygger på TRYGGHET, KUNSKAP och GLÄDJE där Din dag är vår dag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: caroline.olviken-gyllberg@hemmaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent Båtsman". Arbetsgivare Hemma Omsorg i Jönköping AB
(org.nr 559271-9743), http://www.hemmaomsorg.se
Båtsmansvägen 2 (visa karta
)
446 33 ÄLVÄNGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Båtsmans Barn- och ungdomsboende Kontakt
Caroline Olviken Gyllberg caroline.olviken-gyllberg@hemmaomsorg.se Jobbnummer
9519520