Behovsanställda sökes för lagerarbete i Norrköping
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-10-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Norrköping
ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtals anslutna.
ARBETSBESKRIVNING
Orderplock
Inleverans
Lagervård
Containerlossning
Arbetstid kl 15:00-00:00
DINA KVALIFIKATIONER
KRAV: Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
KRAV: Truckkort A1-4 B1-4
KRAV: Körkort B och tillgång till bil
KRAV: Annan huvudsaklig sysselsättning, ex studier eller annat jobb på minst 50%
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
Kunna jobba kl 7:00-16:00 eller kl 15:00-00:00
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev.
Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen. Ersättning
