Behovsanställda skjutstativförare
MK Manning AB / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2026-01-29
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MK Manning AB i Kristianstad
, Eslöv
, Staffanstorp
, Ängelholm
, Landskrona
Vi på MK Manning söker nu flexibla och erfarna skjutstativförare till ett lager i Kristianstad. Rollen passar dig som vill ha en behovsanställning och trivs i en aktiv arbetsmiljö med högt tempo.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Truckkörning med skjutstativtruck
Plock och påfyllnad av varor
In- och utlastning
Lageradministration i system
Bidra till en säker och strukturerad arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har truckkort A+B med behörighet för skjutstativtruck (B3)
Har erfarenhet av truckkörning på lager
Är flexibel, noggrann och har lätt för att samarbeta
Har god fysik och trivs i en rörlig roll
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Behovsanställning via MK Manning
Varierande arbetstider beroende på kundens behov
En trivsam arbetsmiljö på ett välorganiserat lager
Kollektivavtal
Start: Omgående eller enligt överenskommelseArbetstid: Behovsanställning (dag/kväll/)Plats: KristianstadAnställningsform: Behovsanställning via MK Manning
Är du en erfaren skjutstativförare som vill arbeta extra vid behov i Kristianstad? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9712512