Behovsanställda skjutstativförare

MK Manning AB / Lagerjobb / Kristianstad
2026-01-29


Behovsanställda skjutstativförare

Vi på MK Manning söker nu flexibla och erfarna skjutstativförare till ett lager i Kristianstad. Rollen passar dig som vill ha en behovsanställning och trivs i en aktiv arbetsmiljö med högt tempo.

2026-01-29

Dina arbetsuppgifter
Truckkörning med skjutstativtruck
Plock och påfyllnad av varor
In- och utlastning
Lageradministration i system
Bidra till en säker och strukturerad arbetsmiljö

Vi söker dig som:
Har truckkort A+B med behörighet för skjutstativtruck (B3)
Har erfarenhet av truckkörning på lager
Är flexibel, noggrann och har lätt för att samarbeta
Har god fysik och trivs i en rörlig roll
Kan kommunicera på svenska eller engelska

Vi erbjuder:
Behovsanställning via MK Manning
Varierande arbetstider beroende på kundens behov
En trivsam arbetsmiljö på ett välorganiserat lager
Kollektivavtal

Start: Omgående eller enligt överenskommelseArbetstid: Behovsanställning (dag/kväll/)Plats: KristianstadAnställningsform: Behovsanställning via MK Manning

Är du en erfaren skjutstativförare som vill arbeta extra vid behov i Kristianstad? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9712512

