Behovsanställda bussförare till Lerum
-
Vill du köra ett stort fordon genom staden och känna dig som en hjälte på hjul? Gillar du kanske kaffe, vänliga hälsningar och att få människor att komma fram i tid?
Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi förare till vår familjära depå i Lerum, där alla känner alla och stämningen är lika varm som kaffet i fikarummet. I dagsläget erbjuder vi behovsanställning med varierande arbetstider - perfekt för dig som gillar flexibilitet och variation.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Hälsar glatt och ler (även mot mindre glada resenärer)
• Kör mjukt och säkert
• Klarar regn, barn som kladdar och passagerare som pratar mycket
• Kan hålla tider - eller i alla fall försöker så gott du kan med fokus på säkerhet
• Kan prata och förstå svenska. Du behöver kunna säga till när något händer och småprata med resenärer när det passar.
• Är flexibel - jobbet har varierande arbetstider, både tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Vi planerar i god tid, men du behöver trivas med att dagarna kan se olika ut.
Du behöver även ha:
• D-körkort och YKB
• Ett leende, tålamod och vilja att hjälpa människor
• Det är ett plus i kanten om du kör buss för att du tycker det är kul - inte bara för att du måste
Det här får du av oss
• Kollegor som skrattar, hjälper varandra och fikar mycket
• Varierande körningar med olika arbetstider vilket inkluderar kvällar och helger
• Friskvårdsbidrag, förmånliga försäkringar och rabatter på produkter
• Tarifflön med anställningsvillkor enligt Bussbranschavtalet
Bra att veta:
• Säkerhet är viktigt för oss! Som en del av vårt säkerhetsarbete genomförs drogtester vid anställning . Under anställning kommer slumpvisa alkohol och drogtester ske. Vi kan även komma att be om ett utdrag från polisens belastningsregister.
• Ansök via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktinformation
Ermin Aganovic, Gruppledare, Lerum, ermin.aganovic@vy.se
Arbetsplats
Åkerivägen 1
443 61 Stenkullen Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5094959300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vy Buss AB
(org.nr 556429-0319), https://www.vy.se/ Kontakt
Gruppledare, Lerum
Ermin Aganovic ermin.aganovic@vy.se Jobbnummer
9801186