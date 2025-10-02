Behovsanställda bussförare till Bengtsfors/Åmål
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du gör skillnad varje dag?
Vy Buss söker nu behovsanställda bussförare till Bengtsfors/Åmål. Vi letar efter dig som har D-körkort och YKB samt tycker om att möta människor och vill bidra till en trygg och hållbar kollektivtrafik. Som behovsanställd hos oss har du möjlighet att arbeta när det passar dig - perfekt för dig som vill ha flexibilitet i vardagen.
Vy Buss transporterar dagligen tusentals resenärer och vår verksamhet pågår dygnet runt. Hos oss blir du en viktig del av ett team som med god service och yrkesstolthet skapar positiva resupplevelser och bidrar till ett mer hållbart samhälle.
Låter det intressant? Vi ser fram emot att välkomna dig som en ny Vyare!
Dagliga arbetsuppgifter
Du är den som får hjulen att snurra och vardagen att funka, både för våra resenärer och för dina kollegor. Dina dagar kommer att fyllas med:
• Körning av buss i varierande trafik och miljöer
• Mänskliga möten - stora som små
• Ansvar för säker och trygg körning
• Hjälpande händer till kollegor och passagerare
• Att göra resan såpass bra att folk vill ta bussen igen
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har D-körkort
• Har godkänd YKB
• Pratar och förstår svenska (så att du kan både informera, instruera och småprata)
• Kör ansvarsfullt - som om du hade din egen familj i bussen
• Har en känsla för människor och service
• Är en lagspelare som stöttar andra, och som vågar be om hjälp själv när det behövs
Vad du får av oss
En trivsam och rolig arbetsplats med fantastiska kollegor som stöttar varandra i vardagen. Vi vet att en nöjd förare är en bra förare! Vi följer Bussbranschavtalet och erbjuder dessutom förmåner som friskvårdsbidrag och rabatter på våra produkter.
Som en del av vårt engagemang för säkerhet utförs drogtester både innan och under anställningen. Vi kommer också be om ett utdrag från polisens belastningsregister.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan via rekryteringssystemet.
Kontaktinformation
Fadi Dahwish, Platschef, Dalsland, fadi.dahwish@vy.se
Arbetsplats
Järngatan 22
666 31 Bengtsfors Ersättning
