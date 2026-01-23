Behovsanställd förstedistributör sökes till Södertälje!
2026-01-23
Nu söker vi efter en Förstedistributör på Distributionscentral Södertälje.
Förstedistributör Södertälje
Anställningsform: Behovsanställning
Startdatum: Enligt överenskommelse
Schema:
Mån 23:00 - 06:00 Tis 23:00 - 06:30 Ons 23:00 - 06:00 Tor 23:00 - 06:30 Fre 23:00 - 06:00 Lör 23:00 - 06:30
I rollen som Förstedistributör ansvarar du för att driva den operativa verksamheten under natten för ett team av distributörer. I arbetet ingår att bistå med personalplanering och arbetsfördelning tillsammans med Nattansvarig och/eller Platschef.
Du kommer ha en daglig dialog med Nattansvarig och/eller Platschef som är ett nära stöd för att se till att ni efterföljer verksamhetens strategi och processer. Arbetet som Förstedistributör är en operativ roll vilket innebär att du även kommer arbeta med distribution likt dina medarbetare som en av dina huvudsakliga uppgifter.
I linje med våra värdeord - öppenhet, engagemang, integritet och affärsmässighet - samarbetar du med distributörer och annan personal för att uppfylla leverans-, kvalitets- och säkerhetskrav
I rollen som Förstedistributör ingår bland annat följande moment:
Förbereda och avsluta distributionen samt förbereda fordon, hjälpmedel, sortering mm. Ansvarig för delegerade miljö- och arbetsmiljö arbetsuppgifter Stötta distributörer under distributionen. Vara en ambassadör för Bonway och bidra till gott samarbete mellan all personal, att en stämning skapas och underhålls samt att en "vi-anda" etableras och upprätthålls. Samverka med Nattansvarig i alla frågor som rör distributionen under natten. Som förstedistributör rapporterar du till Nattansvarig & Platschef Arbeta enligt fastställda riktlinjer och processer. Rapporterar avvikelser enligt anvisning i aktuella system i enlighetmed fastställda rutiner. Göra enklare reparationer av hjälpmedel, t.ex. byta lampor, däck mm. Vara tillgänglig för distributörer på distrikt - frågor och hjälp i rutiner,distributionsfrågor, produkter mm. Delaktig vid introduktion av nya distributörer. Onboarding. Samverka med Fordonsansvarig när det gäller optimalt utnyttjandeav fordon samt i övriga frågor som gäller hjälpmedel t.ex skador,service och besiktning. Distribuera tidningar och paket. Hantera, sortera och följa upp att alla paket har blivit hämtade eller levererade och rapportera eventuella avvikelser. Samverka med Nattansvarig vid behov av akut bemanning. Vara behjälplig kring nyckelfrågor vid behov. Utrymningsledare på DC.
För att lyckas i rollen som Förstedistributör söker vi dig som trivs i en ansvarstagande roll med en hög grad av servicekänsla. Du trivs i en föränderlig miljö där det krävs att du har en förmåga att hantera nya situationer med snabba beslutsfattanden. Som person är du därför handlingskraftig och får saker att hända. Du förstår vikten av samarbete och att skapa motivation i arbetsgruppen genom ett professionellt och tydligt förhållningssätt. Som Förstedistributör har du inga problem att hjälpa och leda dina medarbetare och även hjälpa till på andra distributionscentraler om det krävs. - Tidigare erfarenhet av att leda och fördela arbete
• Svenskt eller EU-körkort med B-behörighet
• Gymnasial utbildning
• Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska - Tidigare erfarenhet av distribution
Övrig information
Vi på Bonway eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter sökande med skilda bakgrunder och erfarenheter.
Lön och förmåner sker enligt Svenska Transportarbetareförbundets kollektivavtal för tidningsdistribution.
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vi är Bonway
Genom sammanslagningen av fyra distributionsbolag har Bonway blivit Sveriges största utbärningsbolag, med huvudkontor i Malmö och som en del av Bonnier News.
Vi distribuerar tidningar och paket främst under natten, nästan alla dagar i veckan. Som en ledande aktör inom logistik har vi en stark position inom last-mile distribution och rikstäckande logistik. Med över 150 års erfarenhet av tidningsdistribution har vi framgångsrikt expanderat vår verksamhet till paketdistribution, ett område som växer snabbt.
Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Early Bird, en ledande aktör inom paketleveranser i Sverige.
På Bonway är vi engagerade i hållbara logistik- och distributionslösningar och arbetar mot att bli helt utsläppsfria. Jämlikhet och inkludering är grundläggande värderingar för oss, och vi strävar efter att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. Vi välkomnar mångfald och arbetar tillsammans för att bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Bonways absolut främsta tillgång är våra 1 600 medarbetare! Vi hälsar dig välkommen att bli en del av vårt team. Ersättning
