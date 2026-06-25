Behöver taxiförare i Stockholm
Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-06-25
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Hej, Vi behöver taxi chaufför i Stockholm och behöver dag tid Heltid chaufför. Vi jobbar med Bolt, Uber och samt en vanligt taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha Svensk Taxi Legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: +46763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: grateorion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufför sökes i Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
koldinggatan 6a (visa karta
)
164 46 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
9979899