Behöver Taxichaufförer I Malmö
Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-25
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Hej, Vi behöver taxi chaufför i Malmö och behöver natt tid Heltid chaufför. Vi jobbar med Bolt, Uber och samt en vanligt taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha Svensk Taxi Legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: +46763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: orioncarab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufför sökes Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orion Car AB
(org.nr 559459-4730)
Ramels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979896