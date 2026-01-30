Behöver taxichaufförer i Malmö
2026-01-30
Vi söker taxichaufförer i Malmö. Vi behöver heltid förare för natt. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi.
Krav för att jobba som taxi chaufför du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad du an koontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
tel: 0763124474
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
