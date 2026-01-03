Behöver taxichaufförer i Malmö

Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-01-03


Vi behöver taxichaufförer i MALMÖ. Vi behöver heltid förare för dag och natt. Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: grateorion@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichuafförer sökes i Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
Ramelsväg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9668305

