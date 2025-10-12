Behöver Taxichaufförer I Malmö
Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-10-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ahsan, Zara i Malmö
, Lund
, Svalöv
, Helsingborg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi behöver taxichaufförer i Malmö. Tillgängliga skifter är båda dag och natt. Du kan välja skift vad du vill. Vi jobbar med bolt,uber och samt en valig taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: grateorion@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: grateorion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufförer sökes i MAlMÖ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
ramels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
9552219