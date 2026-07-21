Behöver taxichaufför i Helsingborg
Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-07-21
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Vi behöver taxichaufför i Helsingborg. Vi behöver heltid förare. Tillgängligt skift är båda dag och natt, du kan skift vad du vill.
För att jobba som taxichaufför du måste ha Svensk taxi legitimaion.
Om du är verkligen intresserad av detta jobb då du kan kontakta oss på:
e-post: grateorion@gmail.com
tel: +46763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: grateorion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare i Helsingborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
Ramelsväg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
10008683