Behöver taxichaufför i Helsingborg

Ahsan, Zara / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-06-25


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Hej, Vi behöver taxi chaufför i Helsingborg och behöver natt tid Heltid chaufför. Vi jobbar med Bolt, Uber och samt en vanligt taxi.
För att jobba som taxichaufför du måste ha Svensk Taxi Legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: +46763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: grateorion@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sökes Taxiförare i Helsingborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ahsan, Zara
Revärgatan 3 (visa karta)
254 23  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Ahsan Zara

Jobbnummer
9979894

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