Behörighetshandläggare till IT-avdelningen
Polismyndigheten - Göteborg / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Göteborg i Göteborg
, Åre
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift? Vill du arbeta med IT-behörigheter där du kan göra skillnad på riktigt? Vi söker nu tekniskt kompetenta behörighetshandläggare med förmåga att samarbeta och utveckla vår verksamhet.
Här kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsplatsbeskrivning
Som en av 1300 anställda på IT-avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och en möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Behörighetscenter består av ca 18 medarbetare som är placerade på olika orter i Sverige. Denna tjänst avser placering i Göteborg och arbetet sker på plats på kontoret alla dagar.
Resor kan förekomma i tjänsten.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Behörighetscenter ansvarar för att besluta om behörigheter till polisens IT-system. Arbetet innebär samarbete med andra avdelningar i myndigheten och kräver en god dialog med medarbetare och chefer i verksamheten. Inom ramen för uppdraget arbetar Behörighetscenter ständigt med att automatisera och effektivisera arbetssätt för att gynna myndighetens kärnverksamhet. Vi söker nu medarbetare som kan driva dessa effektiviseringsprocesser.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Besluta om behörigheter för myndighetens 40 000 medarbetare
Stötta användare i behörighetsfrågor
Föreslå och driva teknisk utveckling för effektivisering
Samverka med andra avdelningar i förändring- och utvecklingsarbete Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasial utbildning alternativt motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Minst 1 års sammanhängande erfarenhet inom IT, inhämtad de senaste 3 åren, av liknande arbetsuppgifter, som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av att driva förändringsarbete inom IT, t.ex. utveckling/förbättring av processer, automatisering, eller liknande
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning/systemteknik
• Arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet i en roll som arbetsgivaren bedömer relevantDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och har en drivkraft att skapa verksamhetsnytta. Du behöver vara serviceinriktad, strukturerad och kunna prioritera det som är viktigast för helheten. Vidare är du självgående och tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppsätt och driver dina processer vidare. Rollen kräver att du har lätt för att samarbeta och är kommunikativ och kan hantera många kontaktytor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef 010 5655759
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-konsult Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Annika Olsen, tfn 076-802 69 60
Övrig information
Arbetsort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om 6 månader
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Behörighetshandläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
1. Har du gymnasial utbildning alternativt motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt? (Ja/Nej. Om ja, beskriv din utbildning/motsvarande erfarenhet)
2. Har du minst 1 års sammanhängande erfarenhet inom IT, inhämtad de senaste 3 åren, av liknande arbetsuppgifter? (Ja/Nej. Om ja, beskriv din erfarenhet och vart du inhämtat denna)
3. Har du erfarenhet av att driva förändringsarbete inom IT, t.ex. utveckling/förbättring av processer, automatisering, eller liknande? (Ja/Nej. Om ja, beskriv din erfarenhet och vilken roll du haft i förändringsarbetet)
4. Har du mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift? (Ja/Nej)
5. Har du svenskt medborgarskap? (Ja/Nej)
6. Har du erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem? (Ja/Nej. Om ja, beskriv din erfarenhet och vilka system)
7. Har du erfarenhet av att arbeta med systemförvaltning/systemteknik? (Ja/Nej. Om ja, beskriv din erfarenhet)
8. Har du arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet i relevant roll? (Ja/Nej. Om ja, beskriv din erfarenhet och vilken roll du haft)
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 1 februari 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A017.554/2026 i mailets ärendemening.
Läs hela annonsen här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/januari/behorighetshandlaggare-till-it-avdelningen/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jobb.na@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A017.554/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/jobb-och-utbildning/ Arbetsplats
Polismyndigheten - Göteborg Jobbnummer
9679358