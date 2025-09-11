Behörighetsadministratör till IT-Stödavdelningen
Som Behörighetsadministratör i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa
Som behörighetsadministratör ansvarar du för att hantera och administrera användarbehörigheter i våra IT-system. Du ser till att rätt person har rätt åtkomst vid rätt tidpunkt, något som är avgörande för både informationssäkerhet och verksamhetens effektivitet. Rollen som behörighetsadministratör hos oss innebär daglig kontakt med såväl IT-support, driftorganisation samt med andra delar inom verksamheten. Tillsammans bidrar ni till att upprätthålla ordning, säkerhet och tillgänglighet i Försvarsmaktens centrala IT-system.
KVALIFIKATIONER
• 3-årig gymnasieexamen med godkända betyg
• Körkort B-behörighet
• Svensk medborgare
• God förmåga att utrycka sig i tal och skriftPubliceringsdatum2025-09-11Dina personliga egenskaper
För att passa i denna roll är du en glad och lugn person som är van vid högt tempo, och känner dig trygg i att fatta egna beslut. Du har en dokumenterat god samarbetsförmåga och tycker om att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Du är van vid att jobba under strukturerade former där du noggrant följer de rutinbeskrivningar som finns.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet från Administrativt arbete
• Du har en dokumenterad god samarbetsförmåga
Avdelningen
IT- Stödavdelningen hanterar felanmälningar, IT-beställningar, behörigheter och konton samt
ger stöd till Försvarsmaktens användare i Sverige och utomlands.
Vi är en avdelning som ständigt kompetens höjer vår personal genom
vidareutbildningar. Friskvård är en naturlig del av vår vardag och du ska träna 3
timmar i veckan på arbetstid med tillgång till gym, simhall och andra
träningsanläggningar. Vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög
trivsel för alla medarbetare. Vi tror att man kan göra fantastiska saker tillsammans
när man trivs och mår bra på sin arbetsplats. På IT- stödavdelningen möts du av vänliga och
engagerade kollegor där vårt värdegrundsarbete styrs av
ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
