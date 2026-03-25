Behörig lärare i musik/bild/hkk
Lingua Montessoriskolor söker Lärare i Musik, Bild och Hkk
Lingua Montessoriskolor är en F-6 skola belägen i den vackra Sankt Larsparken i Lund. Skolan har cirka 160 elever fördelade i åldersblandade klasser, samt en tillhörande förskola.
Vi söker nu en behörig, engagerad och ansvarstagande lärare som vill bli en del av vårt team och arbeta med elever i åk 4-6.
Som lärare på Lingua Montessoriskolor kommer du att samarbeta nära med dina kollegor i arbetslaget, där både grundskollärare och resurspedagoger ingår. Tillsammans skapar ni en undervisning där elevens utveckling och lärande, i enlighet med montessoripedagogiken, står i centrum. Du kommer att arbeta för att varje elev ska nå sin fulla potential och skapa ett sammanhang och intresse för lärandet.
Vi ser att du har relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta med ämnet samt ett genuint intresse för att göra skillnad i dessa elevers liv. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna arbeta både självständigt och målinriktat. Förmågan att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt är också en viktig egenskap.
Eftersom vi på Lingua Montessoriskolor värdesätter språk och mångfald ser vi gärna att du har språkkunskaper utöver svenska, men goda svenska språkkunskaper är ett krav. Utbildning inom montessoripedagogik är meriterande, likaså kännedom om pedagogiken.
Tjänsten är ett vikariat på en termin, med start i augusti 2026. Vi erbjuder en arbetsplats där montessoripedagogik och individens utveckling är i fokus, samt möjligheten att arbeta tillsammans med ett engagerat team av kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anette.dehn@linguamontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i musik/bild/hkk". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB
(org.nr 559165-8975), http://www.linguamontessori.se
Sankt Lars Väg 85 (visa karta
)
222 70 LUND Arbetsplats
Montessori Förskolor & Skolor i Sverige AB Kontakt
Rektor
Anette Dehn anette.dehn@linguamontessori.se 0707620296 Jobbnummer
9819682