Internationella Engelska Skolan i Sundsvall, rekryterar nu, till vår fantastiska arbetsplats, en behörig lärare i Musik. Start så snart som möjligt alternativt enligt överenskommelse.
Internationella Engelska Skolan (IES) är en mycket framgångsrik skola i Sverige med en mångsidig och engagerad personal. Våra skolor är tvåspråkiga med 50% av undervisningen på engelska och 50% på svenska.
Just nu söker vi behörig lärare i Musik för undervisning i åk 7-9.
Start: Enligt överenskommelse.
I tjänsten ingår mentorskap.
Vi söker dig som har lärarlegitimation i musik. Undervisningen sker på svenska men eftersom vi är en internationell skola är även engelskakunskaper ett krav.
Du behöver vara en engagerad pedagog och ha en utvecklad känsla för lagarbete samt vara beredd att satsa lite extra. Välkommen till en skola som präglas av engagemang och arbetsglädje.
IES erbjuder en internationell och stimulerande miljö där engagemang, yrkesstolthet och det engelska språket är de gemensamma nämnarna. Vi arbetar i en miljö där lärare kan undervisa och elever kan lära sig.
Mer information om företaget och vår skola i Sundsvall finns på vår hemsida www.engelska.se.
För att söka denna tjänst, vänligen mejla ditt CV, personligt brev samt lärarlegitimation till join.us.sundsvall@engelska.se
Märk din ansökan med Musik 7-9 i ämnesraden.
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista publiceringsdag. Endast behöriga lärare är aktuella för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: join.us.sundsvall@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Musik 7-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Universitetsallén 26 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sundsvall Jobbnummer
9524132