Behörig ingenjör inom UTM till Nordic Level
A Hub AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Om företaget
Vill du vara med och utveckla framtidens säkerhetslösningar - i ett team där teknik, innovation och kundfokus står i centrum? Nordic LEVEL växer och söker nu en Behörig ingenjör inom UTM (Talat utrymningslarm) som vill axla ansvaret som sakkunnig expert i detta bolag som ligger i framkant inom säkerhetsbranschen.
Om bolaget
Hos Nordic Level Technology utvecklar man framtidens säkerhetslösningar - varje dag. Här skyddar man människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner med teknik i framkant och stark lokal närvaro. Med spetskompetens inom Brandsäkerhet, Hospitality & Care, Rental samt det flexibla konceptet Security as a Service erbjuder bolaget skräddarsydda helhetslösningar som gör verklig skillnad. Nordic Level är ett växande bolag där engagemang, innovation och trygghet genomsyrar allt man gör - både för kunderna och medarbetarna.
Nordic Level är ett förvärvsdrivet och börsnoterat bolag och nu växer man kraftigt; de senaste åren har man gått från 140 till 400 miljoner i omsättning. I och med denna framgångsresa välkomnar man nu dig och ger dig chansen att bli en del av det vassa teamet i Sundbyberg som nu stärker upp!
Här är företagskulturen öppen och trevlig och genomsyras av en affärsdriven atmosfär med utrymme för både individuell utveckling och team-spirit. Som kvitto på detta har Nordic Level har utmärkelsen "Great place to work". Till skillnad från många konkurrenter i branschen kan du här avnjuta en icke-hierarkisk miljö där cheferna är nära och beslutsvägarna korta.
Nu söker de en behörig ingenjör inom UTM (talat utrymningslarm) där du kommer vara teamets sakkunniga expert i ämnet. Du tillhör ett sammansvetsat team med en operativ tekniker inom UTM, elva brandlarmstekniker, fyra projektledare och en CAD-expert. Din roll är primärt inriktad på just expertis, kunskapsstöd och strategi men du bör också vara beredd på operativt arbete ute hos kund. Du erbjuds en flexibel vardag och mycket frihet under ansvar. Dessutom ingår såklart förmånsbil i tjänsten. Detta vill du inte missa!
Om rollen
Som Behörig ingenjör inom UTM är du teamets expert inom talat utrymningslarm och fungerar som sakkunnigt stöd åt andra tekniker, säljare och kunder. Rollen utförs primärt på kontoret men du kommer också vara ute en del hos kund och det är viktigt att du är prestigelös nog att även arbeta operativt ute hos kund.
Exempel på arbetsuppgifter:
Agera sakkunnig inom UTM med ansvar för projektering, kvalitetssäkring och teknisk rådgivning
Granska anläggningar, handlingar och protokoll samt säkerställa att arbetet följer gällande krav och standarder
Ta fram kalkyler och tekniska underlag samt stötta säljorganisationen i affärsprocessen
Delta i driftsättning av anläggningar och fungera som stöd till tekniker i tekniska frågor
Samverka med presale, säljare och installatörer samt delta i kundmöten för behovsanalys och rådgivning
Bidra inom både UTM och brand samt säkerställa en hög kvalitet genom hela leveransen
Operativt delta i driftsättning, installation eller underhåll vid behovKvalifikationer
Certifierad Behörig ingenjör Utrymningslarm (UTM)
Alternativt flera års erfarenhet inom specifikt utrymningslarm och vilja att certifiera sig
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom teknisk säkerhet
God förståelse för projektering och regelverk/juridik kopplat till utrymningslarm
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Ostraffad (krav för arbete inom säkerhetsklassad verksamhet)
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta nära sälj/presale eller i kundnära teknisk roll
Erfarenhet av brandlarm eller andra säkerhetssystemDina personliga egenskaper
I den här rollen önskar vi att du är flexibel och trivs i en föränderlig miljö. Du är noggrann och har ett öga för detaljer samtidigt som du kan vara affärsmässig och social i dialog med kund och intressenter.
Nordic LEVEL erbjuder
På Nordic LEVEL får du möjlighet att utvecklas i en innovativ miljö med både teknisk spets och starkt kundfokus.
Du erbjuds:
En dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter
Hybridmöjligheter
Interna och externa utbildningar
Tjänstebil/förmånsbil
Sjukvårdsförsäkring och maximal friskvård
Kollektivavtal
Marknadsmässig lön
Möjlighet att arbeta med kunder inom allt från retail till högsäkerhet
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 7-16 eller 8-17
Plats: Stockholm, Sundbyberg. Det finns möjlighet att utgå ifrån Uppsala/Gävle också
Om Nordic LEVEL
Nordic LEVEL är ett svenskt säkerhetsföretag som levererar helhetslösningar inom teknisk säkerhet. Med en stark kombination av innovation, kundfokus och kvalitet hjälper vi företag och organisationer att skydda sina tillgångar och skapa trygga miljöer. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och har lång erfarenhet av projekt i alla säkerhetsnivåer - från retail till högsäkerhet.
Rekryteringsprocess
I den här rekryteringen samarbetar Nordic LEVEL med A-hub. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7610225-1982494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9892987