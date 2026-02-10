Behandlingssjuksköterska till slutenvård
Vi söker en legitimerad sjuksköterska för tjänstgöring som behandlingssjuksköterska inom slutenvården på avdelning 1 sommaren 2026.
Vårt erbjudande
Medicinkliniken och LAH är en internmedicinsk specialistklinik med två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Här utreds och behandlas lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar.
Vi bedriver även specialistpalliativ vård och avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning. Delaktiga patienter, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga ingredienser i verksamheten.
Avdelning 1 är en allmänmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot stroke och neurologi, endokrina sjukdomar samt mag-tarm. Här följer vi patienterna genom hela strokeprocessen - från akuta insatser med trombolys och övervakning till vård och tidig rehabilitering. Med korta vårdtider, varierande patientgrupper och skiftande tempo blir arbetet både omväxlande och utvecklande. Hos oss får du möjlighet att bygga bred kompetens och fördjupa dig inom våra specialområden.
Vi söker dig som är intresserad av att under sommaren 2026 arbeta patientnära med bland annat läkemedelshantering, provtagningar och behandlingar inom slutenvården men utan eget ansvar för vårdlag. Därefter finns det möjlighet till tillsvidareanställning som sjuksköterska på avdelningen. Oavsett om du är ny i din roll, eller letar efter nya utmaningar så erbjuder vi dig en introduktion som utgår från dina förutsättningar. Arbetet sker tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet inom de olika områdena och som trivs att samarbeta i team.
Som behandlingssjuksköterska arbetar du nära patienterna, då du bland annat genomför provtagningar, blodtransfusioner samt administrerar läkemedel via infusioner och injektioner.
Som behandlingssjuksköterska arbetar du nära patienterna, då du bland annat genomför provtagningar, blodtransfusioner samt administrerar läkemedel via infusioner och injektioner.
Allt arbete sker i närhet till erfarna kollegor.
Arbetsgrupp
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i nära samarbete med undersköterskor, läkare och paramedicinare. Du bidrar till en personcentrerad vård där reflektion och strukturerade arbetssätt är viktiga delar. Hos oss får du både fördjupa din kompetens och bidra med egna idéer för att utveckla vår verksamhet och skapa den bästa vården för våra patienter. Avdelningen har 20 vårdplatser, fördelade på tre vårdlag, samt två trombolysplatser för strokepatienter i akutfasen.Hos oss möts du av en stöttande och engagerad arbetsgrupp med bred kompetens. Vi ser olikheter i erfarenhet, bakgrund och ålder som en styrka. Tillsammans skapar vi en trivsam arbetsmiljö där vi har roligt, lär av varandra och där alla roller är lika viktiga.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. God svenska i både tal och skrift är ett krav.
Som person är du självgående och strukturerad. Vidare är du trygg, stabil och har självinsikt.
Du har god samarbetsförmåga samt är lyhörd och smidig i ditt sätt att möta andra människor.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat samt har ett positivt och professionellt förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vikariat under perioden 1 juni till och med 30 augusti 2026 med möjlighet till tillsvidareanställning som sjuksköterska. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
