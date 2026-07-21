Behandlingssjuksköterska till endokrinmottagningen
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-07-21
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Medicinkliniken och LAH är en internmedicinsk specialistklinik med två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys. Här utreds och behandlas lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar. Vi bedriver även specialistpalliativ vård och avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning. Delaktiga patienter, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga ingredienser i verksamheten.
Vårt erbjudande
Medicinmottagningarna består av nio specialistmottagningar som utreder och behandlar patienter med lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, stroke samt blodsjukdomar.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till ett vikariat på deltid som behandlingssjuksköterska vid vår endokrinmottagning under höstterminen 2026. Tjänsten är en utmärkt möjlighet att utvecklas inom ett nytt område och kan med fördel kombineras med en ordinarie tjänst.
Du får en individuellt anpassad introduktion och handledning av en erfaren kollega för att känna dig trygg i din nya roll. Arbetstiden är förlagd till vardagar, dagtid.Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Endokrinmottagningen är en specialistmottagning som utreder och behandlar personer med under- eller överfunktion i de endokrina organen. Vi träffar patienter med sjukdomar i till exempel sköldkörtel, hypofys och binjure. Vi ansvarar för sjukvården av vuxna patienter.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssjuksköterska kommer du att genomföra provtagningar, administrera patientens planerade behandling så som infusioner, intramuskulära och subkutana injektioner. Du kommer samtala med patientens om hens mående samt boka tider och skicka kallelser för nästkommande behandling.
Arbetsgrupp
Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, vårdadministra-törer och kuratorer. Vi arbetar i ett nära samarbete och med en god teamkänsla. Välkommen till en arbetsplats som gör skillnad varje dag!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. God svenska i både tal och skrift är ett krav.
Som person är du självgående och strukturerad. Vidare är du trygg, stabil och har självinsikt.
Du har god samarbetsförmåga samt är lyhörd och smidig i ditt sätt att möta andra människor.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat samt har ett positivt och professionellt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Denna tjänst är ett vikariat under tiden 1 september till och med 31 december 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
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601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Medicinkliniken ViN Kontakt
vårdenhetschef
Marie Bringefalk 010-1043554 Jobbnummer
10008096