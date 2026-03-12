Behandlingssekreterare Vuxenenheten
Vi på Vuxenenheten, Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg söker nu en Behandlingssekreterare som vill arbeta inom vår öppenvårdsverksamhet!
På vår enhet arbetar vi med vuxna personer med olika former av skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, övrigt våld/hot samt avhoppare från kriminella verksamheter och brottsoffer.
Är du intresserad av ett inspirerande och varierat uppdrag, kan du vara den vi söker!
Vuxenenheten består av ett utredningsteam och ett utförarteam samt en enhetschef. Det dagliga arbetet i respektive teamleds och fördelas av en 1:e socialsekreterare och två 1:e behandlingssekreterare som också ansvarar för metodhandledning.
Vi erbjuder dig en tjänst med välgenomtänkt introduktion, kontinuerlig intern metodhandledning samt extern processhandledning. Hos oss finns även flertalet förmåner för dig som anställd, såsom möjlighet till fyra förtroendagar per år i syfte att stärka möjligheten till reflektion och återhämtning. Utöver detta har vi också ett flextidsavtal. På vår enhet är vi måna om att ha ett gott, utvecklande och trivsamt arbetsklimat där vi är stolta över det kvalificerade arbetet vi bedriver för att kunna möta upp våra brukares behov.
Då vi i Vänersborg vill ha en tillgänglig öppenvårdsverksamhet och då vi vet att många av de brukare vi möter har ett behov av insatser även utan för "kontorstid" arbetar alla våra behandlingssekreterare på schemalagd arbetstid. För oss är det därmed viktigt att du har ett genuint engagemang för de brukare vi möter och ser vikten av att kunna ge samtalsstöd även på kvällar och helger samt att du har förutsättningar att arbeta enligt schema.Dina arbetsuppgifter
Vuxenenhetens utförarteam ansvarar bl.a. för utförandet av olika former av öppenvårdsinsatser riktade mot målgruppen vuxna personer med skadligt bruk/beroende samt i viss mån insatser gällande våld i nära relation. Grunden i arbetet är psykosocialt stödjande och pedagogiska samtal/metoder och som behandlingssekreterare hos oss kommer du tillsammans med övriga medarbetare på enheten arbeta metodiskt för att göra skillnad i våra brukares vardag och liv. Utförarteamet arbetar i hög grad med insatser utan behovsprövning (IUB) men även med biståndsbedömda insatser. Oavsett hur insatsen initierats är det den enskilde klientens behov som styr hur arbetet i varje ärende planeras och genomförs. I de fall insats ges utifrån ett biståndsbeslut är det också uppdraget från enhetens utredningsteam som ger en riktning i ärendet.
Vi förväntar oss att du tar ett stort ansvar för arbetets upplägg, genomförande och kvalitet. Du kommer också att arbeta enligt de mål, riktlinjer samt den lagstiftning som gäller för verksamheten och din tjänst som behandlingssekreterare. I vår organisation är vi är också mycket måna om att IFO:s och enhetens relationsmål samt socialförvaltningens medarbetarprinciper efterlevs.
Som behandlingssekreterare arbetar du klientnära och det är därmed viktigt att du har ett tydligt brukarfokus samt förmåga att skapa goda möten och samtal med våra brukare. På vår enhet arbetar vi aktivt med genomförandeplaner och måluppföljning utifrån uppdrag och vi prioriterar också uppföljningar av beviljade insatser tillsammans med brukare, socialsekreterare/utredningsteam och ev. andra utförare/aktörer.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad till tjänsten behöver du ha en treårig högskoleutbildning som socionom, socialpedagog eller beteendevetare (alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten). Om du har erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende, våld i nära relation alt. myndighetsutövning och ex. utbildning i MI, ÅP, HAP, CRA eller andra stöd-/behandlingsmetoder är det meriterande, men inget krav. Du behöver kunna arbeta på ett strukturerat sätt, ha ett genuint engagemang för våra målgrupper samt ett flexibelt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
De främsta egenskaper och förmågor som är viktiga för detta arbete är ansvarstagande, självständighet, mod samt nyfikenhet och tjänsten kräver att du har en mycket god förmåga att självständigt prioritera samt att samarbeta i team. Något som är grundläggande i arbetet som behandlingssekreterare hos oss är att du kan uttrycka dig väl och nyanserat i både tal och skrift samt att du tycker om att dokumentera och att du är införstådd med vikten av dokumentation. Du måste också kunna komplettera och bidra till fortsatt utveckling och dynamik i teamet och på enheten i övrigt, vi kommer därmed att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Låter det här som ett jobb för dig så är du varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
