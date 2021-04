Behandlingssekreterare till Vuxenenheten, vikariat - Vänersborgs Kommun - Behandlingsassistentjobb i Vänersborg

Prenumerera på nya jobb hos Vänersborgs Kommun

Vänersborgs Kommun / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg2021-04-142021-04-14Skulle du vilja prova på ett inspirerande och varierat uppdrag som behandlingssekreterare på Vuxenenheten, Individ- och familjeomsorgen i Vänersborg? I så fall har du nu möjlighet till detta! Vi medarbetare på enheten är stolta över vårt arbete och den kvalificerade och specialiserade missbruksvård och de övriga öppenvårdsinsatser vi erbjuder de målgrupper vi möter.Utöver ett fantastiskt roligt och givande arbete kommer du också att få en genomtänkt och gedigen introduktion, kontinuerlig intern metodhandledning av 1:e behandlingssekreterare samt extern processhandledning. Vidare erbjuder vi dig ett gott, utvecklande och trivsamt arbetsklimat.Vuxenenhetens målgrupp-/er är vuxna personer från 18 år med olika former av missbruks-/beroendeproblematik inkl. spelproblematik och från och med september förra året arbetar vi även med våld i nära relation. Enheten har som ambition att kvaliteten i verksamheten ska vara god och svara upp mot rekommendationerna i de nationella riktlinjerna samt de föreskrifter och allmänna råd gällande missbruks- och beroendevård respektive våld/våld i nära relation som finns att tillgå.Enheten består av enhetschef samt tre team och vi som jobbar här är alla engagerade medarbetare med ett stort och tydligt fokus på enhetens specifika målgrupper och att göra skillnad i deras liv och vardag. Utredning och myndighetshandläggning sker i utredningsteam medan stöd- och behandlingsteam samt stöd- och boendeteam utgör vårt utförarled. Båda våra utförarteam finns i samma lokaler, d.v.s. på vårt boende för målgruppen med missbruksproblematik.Som behandlingssekreterare på vår enhet arbetar du brukarnära och det är därmed viktigt att du har ett tydligt brukarfokus samt förmåga att skapa goda möten och samtal med våra brukare. Vi är också måna om att du som behandlingssekreterare ska kunna verka som socialarbetare. Arbetet i vårt utförarled utgår främst från biståndsbeslut gällande de kvalificerade stöd- och behandlingsinsatser som finns att tillgå, på uppdrag från enhetens utredningsteam. Det är uppdragens och insatsernas karaktär som styr hur arbetet planeras och genomförs. Vi arbetar aktivt med genomförandeplaner utifrån uppdraget och prioriterar också uppföljningar av beviljade insatser tillsammans med brukare, socialsekreterare/utredningsteam och ev. andra utförare/aktörer.Tjänsten kommer främst att vara knuten till Språngbrädans stöd- och behandlingsenhet där grunden för arbetet är metoder med ett fokus på missbruks- och beroendeproblematik alternativt vålds-/kriminalitetsproblematik såsom bl.a. CRA, HAP, MI och ÅP. Språngbrädan erbjuder även anhörigstöd avseende missbruks-/beroendeproblematik. På sikt kan annan teamtillhörighet på enheten komma att bli aktuell och vid en eventuell intervju kommer vi att presentera vår verksamhet och förutsättningarna för vikariat hos oss mer ingående.Utifrån din roll som behandlingssekreterare förväntar vi oss att du tar ett stort ansvar för arbetets upplägg och genomförande. För de insatser du utför kommer du också att ansvara för att upprätta och upprätthålla genomförandeplaner men även andra strukturer som krävs i de enskilda ärendena. Du kommer att arbeta enligt de mål, riktlinjer samt den lagstiftning som gäller för verksamheten och din tjänst som behandlingssekreterare. I vår organisation är vi är också mycket måna om att socialförvaltningens medarbetarprinciper efterlevs. Självklart har också samverkan stor betydelse i arbetet såväl internt som externt.Vi söker dig som har treårig högskoleutbildning som socionom, socialpedagog eller beteendevetare alternativt har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten. Har du erfarenhet av arbete med missbruks- och beroendeproblematik, våld i nära relation samt myndighetsutövning och ex. utbildning i MI, ÅP, ESL eller andra stöd-/behandlingsmetoder är det meriterande men inget krav. Det är grundläggande att du kan uttrycka dig nyanserat i tal och skrift och att du tycker om att dokumentera samt att du är införstådd med vikten av dokumentationen. Du behöver också kunna arbeta på ett strukturerat sätt, ha ett genuint engagemang för våra målgrupper samt ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Egenskaper som är viktiga för arbetet är ansvarstagande, tålamod, självständighet, flexibilitet, mod samt nyfikenhet och tjänsten kräver att du har en god förmåga att prioritera samt att samarbeta i team. Det är också viktigt för oss att du kompletterar och bidrar till den mycket goda och positiva dynamiken i teamet och på enheten i övrigt, så vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.B-körkort är ett krav.Låter detta spännande och intressant att få möjlighet att prova på - så tveka inte att söka tjänsten!Vikariat t o m 2022-08-31 med tillträde efter överenskommelse.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Vänersborgs kommun5691173